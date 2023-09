CPR, Ricardo Teodósio: “ambicionamos passar para a liderança do campeonato” | AutoSport

Aproxima-se a hora das grandes decisões no Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) e o primeiro desses dois momentos acontecerá já este fim de semana, a 15 e 16 setembro, no Rali da Água Transibérico Eurocidade Chaves-Verin, com o Team Hyundai Portugal entre os protagonistas da discussão do título de campeão, representado pela dupla Ricardo Teodósio/José Teixeira, no Hyundai i20 N Rally2, aos quais se juntam Kris Meeke e Brian Hoy, fortes candidatos a somar a sua terceira vitória da temporada no CPR.

À partida, para esta penúltima prova do CPR, a decorrer em classificativas de asfalto das regiões de Chaves e de Verin (Espanha), Ricardo Teodósio confessa-se focado no seu objetivo: “Estou confiante que vamos conseguir um bom ritmo com o Hyundai i20 N Rally2, até porque ambicionamos passar para a liderança do campeonato. O objetivo que traçámos para 2023 é a conquista do título de campeão e não iremos desistir até o alcançarmos”.