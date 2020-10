CPR, Ricardo Teodósio: A nossa matemática só pode ter êxito com os azares dos outros”

A penúltima prova do Campeonato de Portugal de Ralis visita o norte do país e assinala o regresso aos troços de terra. Com contas muito difíceis para fazer, Ricardo Teodósio e José Teixeira continuam a acreditar na revalidação do título nacional de ralis e vão entrar no Rali Terras D’Aboboreira (30 e 31 de outubro) com um único objetivo: ganhar: “Na verdade, as contas são difíceis e a nossa matemática só pode ter êxito com os azares dos outros. Por isso, só temos um objetivo que é vencer. Estamos prontos para a guerra, depois de uns testes bastante positivos. Finalmente um rali de terra! Já tinha saudades de uma prova como esta em troços que fazem parte do Rali de Portugal. Este ano, infelizmente, os ralis de terra foram muito poucos”, disse Ricardo Teodósio.

O segundo lugar no Rali Vidreiro – Centro de Portugal e sobretudo a pontuação limitada pelas infelizes circunstâncias em que terminou a prova acabaram por prejudicar a dupla campeã nacional em título, que estava em posição de chegar à vitória na Marinha Grande. Agora, no regresso aos pisos de terra no Campeonato de Portugal de Ralis, Ricardo Teodósio e José Teixeira voltam a apostar na luta pelo primeiro lugar.

“Depois do que aconteceu na Marinha Grande, o Rali Terras D’Aboboreira vai ser quase uma final para nós. Temos de recuperar o máximo de pontos à concorrência direta e isso só será possível se vencermos os dois ralis que faltam. Não temos tanto conhecimento dos troços do Terras D’Aboboreira como os nossos rivais, mas isso não nos retira a ambição de lutar pela vitória”, afirma Ricardo Teodósio, que em 2020 celebra 30 anos de carreira, depois de ter começado no Karting em 1990.

O Rali Terras D’Aboboreira disputa-se na sexta-feira (dia 30) e sábado (dia 31), com um total de seis classificativas de terra, que perfazem 100,38 quilómetros cronometrados.