CPR, Ricardo Teodósio: “A ARC Sport fará para sempre parte da história da família #24” | AutoSport

Como se sabe, Ricardo Teodósio e José Teixeira estão de malas ‘aviadas’ para o Team Hyundai Portugal e consequentemente a Sports & You, que prepara e assiste os carros da Hyundai desde 2018, com Carlos Vieira, e depois Bruno Magalhães. Agora, Ricardo Teodósio junta-se à equipa e por isso sai da ARC sport, onde estava há largos anos. Nesse contexto, o Campeão de Portugal de Ralis em título, deixou uma mensagem à equipa que o ajudou a ser campeão duas vezes: “A família ARC Sport acolheu o nosso projeto de braços abertos! Fez das ‘tripas coração’ para que, em 2019 e 2021, chegássemos ao fim da temporada com o mais ambicionado título! Hoje queremos deixar uma mensagem pública de agradecimento à equipa, na pessoa do Augusto Ramiro, e afirmar que a ARC Sport fará, para sempre, parte da história da família”, escreveu Ricardo Teodósio, que tem agora pela frente um novo capítulo na sua bem sucedida carreira nos ralis.