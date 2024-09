CPR, Ricardo Teodósio 2º no Rali da Água: “Na última prova queremos vencer”

Partiu para o Rali da Água – Transibérico com objetivos bem definidos e concretizou-os! Ricardo Teodósio, navegado por José Teixeira, subiu ao segundo lugar mais alto do pódio na sétima de oito rondas do Campeonato Portugal de Ralis, confirmando o bom momento de forma, numa temporada em crescendo. Para a última prova, o Rallye Vidreiro Centro de Portugal, Ricardo Teodósio promete estar mesmo na luta pela vitória.

“A prova correu-nos bem enquanto dupla, mas também enquanto equipa. O Kris Meeke venceu e passa a liderar o campeonato e nós asseguramos o segundo lugar, numa prova onde não corremos muitos riscos e onde acabámos por conseguir imprimir um ritmo positivo. Na última prova do CPR queremos vencer para agradecer o apoio dos nossos fãs e patrocinadores ao longo desta temporada. Contém connosco para a festa do Campeonato, no Rallye Vidreiro!”, afirmou Ricardo Teodósio

José Teixeira partilha da opinião do seu piloto.“Fomos consistentes, não cometemos erros e isso resulta num bom resultado para as contas do nosso campeonato. Vamos agora dar o tudo por tudo para vencer o Rallye Vidreiro e fechar esta temporada difícil com chave de ouro” afirmou o navegador Campeão Nacional.

O Rallye Vidreiro Centro de Portugal, que decidirá o novo campeão nacional, disputa-se entre os dias 10 e 12 de Outubro. A prova contará este ano com algumas novidades, entre as quais a mudança do centro nevrálgico da prova para Alcobaça, ao contrário do que habitualmente acontecia na Marinha Grande.