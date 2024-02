CPR, Ricardo Teodósio: “24 é o nosso ano, somos 24, é um bom presságio, vamos dar o nosso melhor” | AutoSport

Desde 2018 a guiar R5, Ricardo Teodósio foi campeão três vezes em seis anos, e no ‘seu’ ano, 24, quer voltar a sê-lo, embora admita que, ao contrário do que já sucedeu, a pressão para o conseguir não é a mesma, sente-se tranquilo quanto a isso, pois a verdade é que já nada tem a provar: “24 é o nosso ano, somos 24, é um bom presságio, vamos dar o nosso melhor”, disse na apresentação da equipa, hoje em Baltar, onde voltou a ouvir o motor do seu Hyundai i20 N Rally2 trabalhar e fez os primeiros quilómetros. Ouça a entrevista na íntegra:

