CPR, Ricardo Sousa: “Vencemos vários troços e na geral estivemos sempre no top 10” | AutoSport

Ricardo Sousa/Luís Marques, aos comandos do Peugeot 208 Rally4 venceram de forma categórica o Rali de Castelo Branco, prova pontuável para o Campeonato de Portugal de Ralis de 2 Rodas Motrizes.

O piloto da Prolama, dominou de forma clara a tabela classificativa entre as viaturas de duas rodas motrizes, demonstrando ser no momento um dos pilotos mais rápidos da categoria, terminando também no oitavo lugar da classificação geral.

Depois do abandono no Rali de Portugal, esta vitória veio confirmar a aposta da equipa no Campeonato 2RM como um dos objetivos desta época. Ricardo Sousa e Luís Marques realizaram um bom rali, controlando sempre o seu andamento pela necessidade de somar pontos no final da prova, vencendo grande parte das especiais cronometradas e entrando regularmente nos lote dos dez mais rápidos na classificação geral, batendo viaturas de performances superiores, ficando inclusive a 2,7s do 7º lugar absoluto, e com mais de 1 minuto de avanço para o seu mais directo adversário na luta pelas 2 rodas motrizes, como o próprio piloto referiu no final; “… o rali foi muito bem disputado, e nós fomos somando segundos de vantagem que no final nos deu uma boa margem.

O calor que se fez sentir obrigou-nos a um esforço suplementar, mas conseguimos manter sempre a concentração evitando perder a liderança da prova. Vencemos vários troços e na geral estivemos sempre entre os dez primeiros. Estamos naturalmente muito felizes com esta vitória…” concluiu Ricardo Sousa.

O programa desportivo de Ricardo Sousa / Luís Marques, tem continuidade no Rali de Ourense, dia 17 e 18 de Junho, em Espanha, prova pontuável para a Peugeot Rally Cup Ibérica.