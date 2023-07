CPR, Ricardo Sousa tenta alugar carro para não falhar Rali da Madeira | AutoSport

Muito embora já esteja inscrito no Rali Vinho da Madeira, a próxima prova (sexta) do CPR e quarta jornada da Peugeot Rally Cup Ibérica, Ricardo Sousa ainda não tem, à data de hoje, garantida a sua participação, devido aos danos sofridos pelo Peugeot 208 Rally4, na sequência do despiste no Rali de Castelo Branco.

“Os estragos maiores verificaram-se na carroçaria e a grande dificuldade é que até agora ainda não conseguimos encontrar disponível, e em tempo útil, o material necessário para fazer a reparação”, explicou o piloto da Prolama Competição, que ocupa o quinto lugar na Peugeot Rally Cup Ibérica.

Sem tempo para reparar o seu 208 Rally4, Ricardo admite recorrer ao aluguer de um carro, mas também nesse capítulo tem encontrado dificuldades, por escassez no mercado nacional, daí que o recurso a uma equipa estrangeira esteja, agora, em cima da mesma: “Encontramo-nos numa corrida contra o tempo, pois temos de ter tudo decidido até ao dia 20, de modo a que, em última análise, possa anular a inscrição”, acrescentou o atual quarto classificado do CPR 2RM, no qual soma duas vitórias.