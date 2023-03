CPR, Ricardo Sousa: “temos um objectivo bem definido, vencer o CPR 2RM” | AutoSport

O Rali Serras de Fafe dá início ao Campeonato de Portugal de Ralis. Ricardo Sousa volta a apostar no Peugeot 208 Rally4 para estar entre os nomes sonantes dos ralis mundiais, uma vez que esta prova conta para o campeonato Europeu da modalidade (ERC).

No banco do lado direito do 208 da Prolama, volta a sentar-se Luís Marques, o navegador que tem acompanhado Ricardo Sousa nos últimos anos.

Depois de ser vice-Campeão de Ralis 2 rodas motrizes em 2022, a aposta lógica do projecto de Ricardo Sousa, será a luta pelo título de Campeão Nacional como o próprio referiu, “…este ano temos um objectivo bem definido, vencer o Campeonato de Portugal de Ralis 2RM. Para que isso seja realidade temos que amealhar o máximo de pontos em todos os ralis. Sabendo que Fafe é um rali tradicionalmente difícil para a mecânica e também condicionado pela meteorologia, levamos como estratégia estabelecer um ritmo vivo sem comprometer a mecânica, para depois podermos avaliar a nossa posição e atacar no final se necessário. Quero agradecer aos nossos Parceiros, Família, Amigos e Equipa Técnica, por nos possibilitarem estar presentes em mais uma época. Fizemos uma boa preparação do rali, e em conjunto com o Luís temos reunidas as condições para desfrutarmos destes troços míticos e conquistarmos um bom resultado final…” concluiu Ricardo Sousa.