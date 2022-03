CPR, Ricardo Sousa em duas frentes: “ tentar andar no grupo dos primeiros” | AutoSport

O Rali Serras de Fafe, assume o papel de abertura no Campeonato de Portugal de Ralis e também da Peugeot Rally Cup Ibérica. Ricardo Sousa volta a apostar no Peugeot 208 Rally4 para estar entre os nomes sonantes dos ralis mundiais, uma vez que esta prova conta para o campeonato Europeu da modalidade (ERC).

No banco do lado direito do 208 da Prolama, volta a sentar-se Luís Marques, o navegador dos últimos anos da carreira do piloto.

A presença na Peugeot Rally Cup Ibérica e também no Nacional de 2RM é a aposta lógica do projeto de Ricardo Sousa, que estará em Fafe com objetivos bem delineados; somar pontos para as duas competições como o próprio referiu, “…estou muito contente por estar mais uma vez presente num rali tão carismático e importante como o Rali de Fafe, assim como poder viabilizar o nosso projeto 2022, e poder competir no CPR 2RM e na Peugeot Rally Cup Ibérica. Quero agradecer aos nossos Parceiros, Família, Amigos e Equipa Técnica, por nos possibilitarem estar presentes em mais uma época. Neste rali vamos tentar andar no grupo dos primeiros, mas sempre com a consciência de não forçar demasiado, porque sabemos que irá ser um rali muito longo e difícil, agravado pela presença da chuva e da lama. Será para nós muito importante somar os primeiros pontos da época. Com o Luís (Marques) finalmente de regresso ao banco do lado direito, creio que temos reunidas as condições para desfrutarmos destes troços míticos e conquistarmos um bom resultado final…” concluiu Ricardo Sousa.