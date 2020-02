CPR: Ricardo Moura fora do Rally Serras de Fafe e Felgueiras

Nada é mais importante neste momento e o que todos desejamos é que a sua família se restabeleça o mais rapidamente possível depois do enorme susto por que passaram. Ricardo Moura não vai participar no Rally Serras de Fafe e Felgueiras em virtude da sua mãe e filha terem tido um acidente: “Faz hoje 8 dias estava para começar o segundo dia de testes em Baião. E pelas 9 da manhã recebi um telefonema a informar que a minha mãe e a minha filha tinham sofrido um grave acidente de viação. Regressei imediatamente para Ponta Delgada. Ambas foram submetidas a intervenções cirúrgicas tendo a minha mãe regressado a casa no dia que completou 63 anos.

A minha filha Alice, está a recuperar no Hospital e esperamos que possa regressar a casa ainda esta semana. Assim, fica naturalmente, fora de hipótese a minha agendada participação no Rali Serras se Fafe. Aproveito para agradecer todos os profissionais de saúde que foram e têm sido sempre incansáveis, assim como todas as pessoas que de diversas formas nos deram e têm dado o apoio necessário. Agradeço à minha equipa e a todos os envolvidos na minha atividade desportiva”, escreveu no seu Facebook. Que tudo se resolva da melhor forma, e até ao Azores Rallye, Ricardo.