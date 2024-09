CPR, Ricardo Filipe quer manter Top 10 do campeonato

Ricardo Filipe e Filipe Carvalho estão prontos para enfrentar o desafio do Rali da Água Transibérico Eurocidade Chaves-Verín, penúltima prova da temporada do Campeonato de Portugal de Ralis.

A dupla do Skoda Fabia R5 que defende as cores da Olha o Cogumelo sabe que a prova organizada pelo CAMI Motorsport assume grande importância para na defesa do seu Top 10 nas contas do campeonato.

Ocupando atualmente a 9º posição na tabela pontual do CPR, Ricardo Filipe assume claramente que “tudo faremos para manter a nossa posição dentro do Top 10, sendo certo que temos reais possibilidades de subir, pelo menos, mais um ou dois lugares, até ao fecho do campeonato, não esquecendo que temos atrás de nós, e bem perto, vários pilotos que também vão estar na luta.

O infortúnio que sofremos na Madeira torna este Rali da Água e o Rali Vidreiro decisivos para o nosso objetivo”.

Para Ricardo Filipe, O reconhecimento do traçado competitivo da prova do CAMI Motorsport revelou-se“essencial para que possamos estudar a melhor estratégia. O rali tem muitas novidades, principalmente com os troços feitos na Galiza. Gostei muito, são muito técnicos, com muita condução, enquanto os que serão disputados no concelho de Chaves já se revelam mais rápidos, tornando o rali muito variado, algo que me agrada, pois dá muito prazer conduzir com variações dos desafios que vamos enfrentando”.

O piloto salienta que “sabemos que o rali vai ser longo, cheio de armadilhas e que exigirá total concentração. Iremos tentar, desde o arranque, colocar na estrada um ritmo rápido, mas sempre dentro dos limites, sabendo que terminar vai ser essencial para pontuarmos.

Estou muito confiante no carro, pois sei que a Racing 4 You fez um excelente trabalho e vamos ainda utilizar bem as sessões de Shakedown e do Qualifying para colocar uma afinação eficaz no Skoda, que nos permita andar bem”.

A 12 de setembro, véspera do início do rali, a habitual sessão de autógrafos dará arranque à edição 2024 do Rali da Água Transibérico Eurocidade Chaves-Verín. Decorrerá no exterior do Posto de Turismo do Alto Tâmega em Chaves, proporcionando um grande momento de convívio entre as equipas e os aficionados.

Na manhã de sexta-feira, 13 de setembro, será tempo de enfrentar o Qualifying e o Shakedown, com a 1ª etapa a ir para a estrada à tarde, sendo o arranque oficial da prova dado no centro histórico da cidade galega de Verín, seguindo-se três classificativas disputadas entre Portugal e Espanha.

No sábado, dia 14 de setembro, as classificativas de Eurocidade, Verín e Chaves serão percorridas por duas vezes, antes do encerramento com a City Stage no centro de Chaves e a cerimónia de pódio.