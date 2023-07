CPR, Ricardo Filipe “provamos que estamos mais rápidos, a evolução é notória” | AutoSport

A quebra de uma transmissão do Ford Fiesta R5 na 9ª PEC interrompeu precocemente a boa exibição que Ricardo Filipe e Filipe Carvalho estavam a rubricar no Rali de Castelo Branco e Vila Velha de Rodão, tirando ao piloto que defende as cores da marca Olha o Cogumelo uma mais do que previsível presença bem dentro do Top 10 final.

Comecemos pelo fim. Já de regresso a casa, Ricardo Filipe assumia que “apesar da desistência estou feliz. Fizemos um excelente rali, desde o primeiro momento, com um ritmo fantástico, provando que somos capazes de atacar e ir buscar um resultado relevante. A nossa evolução é notória!”.

E o piloto algarvio tem todas as razões para se sentir bem e a sua síntese é um espelho cristalino do que foi o “filme” da sua exibição. Entrou logo forte, registando o 7º tempo no Qualifying, que lhe daria a mesma posição na ordem de partida, considerando Ricardo Filipe que “foi uma grande entrada na prova. Quero agradecer à Escuderia de Castelo Branco e à FPAK pelo joker que me permitiu alinhar na Qualificação e saímos dela muito orgulhosos com a nossa prestação”.

Ligado o cronómetro das especiais do programa competitivo, Ricardo Filipe e Filipe Carvalho acabaram por fazer a seção inaugural da tarde de sábado “com um ritmo que, depois percebemos ser demasiado conservador. Perdemos um pouco de tempo para a “nata” dos rally4 e chegamos à Super Especial noturna fora do Top 10. Aí, bem, atacamos mesmo e percebemos do que somos capazes e do que o carro é capaz, ficando entre os seis melhores e subindo a 10º, no fecho da etapa inicial”.

No arranque da tirada decisiva de sábado, a dupla manteve-se ao ataque, rubricando o 8º tempo da geral na primeira classificativa do dia e subindo à mesma posição da geral, ficando claro que era possível subir ainda posições”.

Mas os favores da fortuna nada quiseram com Ricardo Filipe. Logo na especial seguinte surgiu o incidente que deitaria tudo a perder. “Estava tudo a correr bem quando, a passar duma zona lenta e suja para asfalto limpo, ouvimos um estalo enorme e partiu-se uma transmissão direita. Ainda fomos lentamente até ao fim do troço, mas, como saiu a valvulina, não arriscamos mais, para não partir a caixa de velocidades e só nos restou abandonar”.

Fica, como referido no início do texto, a satisfação de “termos sido rápidos e competitivos. Adoro o rali. É uma prova espetacular pelo público e pelas especiais que se andam em ritmos completamente alucinantes, onde não podes perder o foco nem num piscar de olhos!”.