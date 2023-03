CPR, Ricardo Filipe: “o Serras de Fafe é um dos grandes desafios da época!” | AutoSport

Ricardo Filipe e Filipe Carvalho preparam-se para enfrentar o arranque do Campeonato de Portugal de Ralis. Será aos comandos de um renovado Ford Fiesta R5 que o piloto do Algarve e o navegador poveiro vão atacar a desafiante edição de 2023 do Rally Serras de Fafe, Felgueiras, Boticas, Vieira do Minho e Cabeceiras de Basto, tendo como objetivo terminar e amealhar pontos.

Para trás ficou a participação positiva em Vieira do Minho, prova que serviu para ganhar ritmo e testar soluções no Ford Fiesta R5 preparado pela Racing 4 You.

Agora, vai ser ‘a doer’ e logo, como diz Ricardo Filipe, num “dos grandes desafios da época. O Serras de Fafe é longo, duro e exigirá muito de nós, do carro e da equipa, até porque iremos abordar os troços cronometrados já depois do longo pelotão do Europeu, o que ainda tornará mais duro o terreno. Teremos de encontrar um andamento de compromisso, não hipotecando a rapidez, mas evitando exageros que pagaríamos caro”.

O piloto da “Olha o Cogumelo” está sereno e confiante, até porque “temos o trabalho de casa feito. Preparamos bem a época em geral e este rali em particular. Estamos prontos para mais uma grande desafio e, desde a primeira vez que corri em Fafe, que tenho muita vontade de terminar este rali cheio de ratoeiras, que podem ser traiçoeiras e levar a desistência”.

Quanto a objetivos, Ricardo Filipe aponta “conseguir terminar a prova e recolher o máximo número de pontos para o campeonato, que vai ser longo e exigirá muita regularidade na obtenção de resultados, se queremos vir a ter uma época bem sucedida. Temos bem ciente de que este será dos campeonatos mais bem disputados, com um plantel de luxo, cabendo a equipas como a nossa apostar na consistência como forma de enfrentar as formações mais poderosas”.

O algarvio está muito feliz “por apresentar aos aficionados a nossa nova imagem. Adoramos esta decoração renovada do carro e queremos convidar os fãs que são esperados no rali a nos visitar na zona de assistência da Racing 4 You”.