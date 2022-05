CPR, Ricardo Filipe: “O Rally de Portugal era um sonho de há muito, que agora foi realizado” | AutoSport

Ricardo Filipe e Fernando Almeida (Ford Fiesta R5) desistiram no Rali de Portugal logo após a segunda passagem por Góis, mas cumpriram o sonho de disputar o Rali de Portugal: “O Rally de Portugal era um sonho de há muito, que agora foi realizado. Confesso que os primeiros km entre a Exponor e o Shakedown foram um misto de emoções. Vivemos momentos emotivos dentro do habitáculo do nosso carro, que só servem para darmos ainda mais valor à experiência vivida.

Acima de tudo sentimo-nos bem dentro do carro, dentro da prova. Tanto eu como o meu navegador, temos vindo a efetuar um trabalho continuo de melhoramento, prova a prova, e mesmo sem muitos testes, os resultados começam lentamente a surgir. Prova disso foram os nossos tempos em classificativa, onde nos aproximamos já de outros concorrentes com mais experiência que nós. Para nós, diferenças de 4 segundos para outros concorrentes, em classificativas de 18 km, é muito positivo!

Percebemos agora o nível de andamento necessário, sabemos onde temos ainda de melhorar, e estamos a trabalhar nesse sentido. Infelizmente, fomos forçados a abandonar, não por problemas mecânicos, mas porque tivemos furos a mais para as rodas que tínhamos disponíveis. Mas isso não apaga os sentimentos positivos retirados desta prova. Divertimo-nos imenso. Aprendemos mais. Continuamos a evoluir.

Por fim, não é à toa que chamam ao Rally de Portugal, o melhor Rali do Mundo. Não posso deixar de tecer elogios à organização do ACP pela prova montada. Não posso deixar de elogiar a GNR pelo fantástico trabalho efetuado nas ligações. Não posso deixar de agradecer a todos os controladores que no início e final das classificativas lá estavam sempre com um sorriso a nos receber. Não posso deixar de agradecer a todos os Marshall e voluntários espalhados pelas classificativas, e por fim, não posso deixar de agradecer ao público! Que público fantástico tem o Rali de Portugal!

Se me permitem, contudo, uma sugestão de melhoria, apenas digo que o dia de sexta feira era demasiado longo e duro para não ter uma assistência pelo meio. 30 minutos seria o ideal, entre as rondas da manhã e da tarde.

Aproveito ainda para agradecer a quem tem tornado esta época possível – à nossa equipa, a Racing4You, aos nossos patrocinadores, onde destaco logicamente a ‘Olha o Cogumelo’ que é o nosso patrocinador principal, bem como alguns pequenos apoios que temos conseguido reunir, mas que ainda assim não nos permitem encarar a época da maneira que gostaríamos”.