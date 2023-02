CPR, Ricardo Filipe: “experimentar afinações e estilos de condução” | AutoSport

Ricardo Filipe aproveitou a edição 2023 do Rali de Vieira do Minho para intensificar a sua preparação para o Campeonato de Portugal de Ralis 2023. A operação foi bem sucedida, com Ricardo Filipe e a Racing 4 You a cumprirem o plano previsto para este teste em prova.

O rali organizado pelo Motor Clube de Guimarães revelou-se um “osso duro de roer”, com a meteorologia a assumir papel de grande protagonista, sendo responsável por um endurecimento musculado das condições que o pelotão da prova enfrentou nos míticos troços em terra daquele concelho do Alto Minho.

Mas, o desafio acrescido em nada impediu Ricardo Filipe e Filipe Carvalho de realizarem uma boa exibição na prova de arranque da temporada, com a dupla da “Olha o Cogumelo” a aproveitar ao máximo o fim-de-semana para ganhar ritmo e trabalhar na afinação do seu Ford Fiesta R5.

Ao logo das seis especiais cronometradas que foram realizadas, Ricardo Filipe rodou livre de pressões pois encarou “este rali como preparação para a temporada 2023, mais propriamente para o Rali Serras de Fafe. E, apesar das condições climatéricas muito adversas e ter instruções para não pôr em causa o próximo rali, a missão ficou cumprida. Não rodamos com a preocupação de valorizar tempos ou classificação, mas sim em experimentar diferentes afinações e estilos de condução, contando com a preciosa ajuda da Racing 4 You. Mesmo assim, ainda assinamos alguns tempos bem interessantes”.

Por outro lado, o rali foi também importante para “me habituar ao Filipe e ele a mim. Correu muito bem e vamos, com toda a certeza, melhor ainda mais nos próximos ralis e formar uma boa equipa”.

Serras de Fafe marca arranque “a sério”

Com Vieira do Minho a ser o último e bem sucedido teste antes do início da época “a doer”, Ricardo Filipe foca já toda a sua atenção para o arranque “a doer” da sua época, que acontecerá no Rally Serras de Fafe, Felgueiras, Boticas, Vieira do Minho e Cabeceiras de Basto, que se disputa já nos dias 10, 11 e 12 março.

O piloto não esconde “o entusiasmo que sentimos. Estamos seguros de que trabalhamos bem na preparação desta época e a motivação está forte. Venha o Campeonato Portugal de Ralis, que tem tudo para ser fantástico!”