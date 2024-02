CPR, Ricardo Filipe estreia Skoda Fabia R5: “carro tem um potencial extraordinário” | AutoSport

Num ano que deseja ser de afirmação e evolução, Ricardo Filipe, que será, uma vez mais navegado por Filipe Carvalho, apresenta-se no Rali Serras de Fafe, Felgueiras, Boticas e Cabeceiras de Basto com a ambição de melhorar a exibição e posicionar-se bem acima na hierarquia absoluta.

A antecipar este desafiante arranque de temporada, o piloto algarvio que defende as cores da Olha o Cogumelo trabalhou intensamente, realizando um programa de estes completo com a sua nova “montada”.

Contando com o forte apoio técnico da Racing 4 You, Ricardo Filipe focou-se “na aprendizagem do carro. O Skoda é fabuloso, com um potencial extraordinário e, para além de me ter adaptado muito bem às características do carro, fomos capazes de perceber e testar, estando convicto de que, mesmo sabendo que ainda temos muito para melhorar, já estamos capazes de andar rápido e temos a convicção de que iremos estar em Fafe com um bom setup e com todas as possibilidades de fazer uma boa prova”.

Quanto aos desafios apresentados pelo rali organizado pelo Demoporto Ricardo Filipe não tem quaisquer dúvidas de que será “uma prova muito dura e capaz de provocar muitas baixas nas equipas que vão alinhar à partida. Se já em condições normais, as especiais da zona são um desafio difícil de suplantar, a previsão meteorológica aponta para a possibilidade de muita chuva e, a acontecer, transformará as especiais em armadilhas letais. Vai exigir concentração total e muito trabalho para chegar a um compromisso entre o andar rápido e o não cometer erros de monta, sabendo que a eficácia dará frutos no final”.

Salienta ainda que “não nos vamos preocupar muito com os pilotos estrangeiros que não disputam o nosso campeonato. O nossos compromisso para esta prova e para todas as do campeonato, é lutar por posições cimeiras dentro dos concorrentes do CPR, sendo o nossos principal objetivo melhorar os resultados de 2023. Adquirimos o Skoda para termos melhores argumentos e agora, é nossa responsabilidade tirar partido do carro. Eu e o Filipe Carvalho estamos muito motivados para começar a época logo com um resultado positivo, que nos situe junto ao Top 5 do CPR”.

O Rali Serras de Fafe, Felgueiras, Boticas e Cabeceiras de Basto conta com cerca de 60 inscritos e arrancará no início na tarde desta sexta-feira, com dois troços cronometrados (21,17 km) na região de Boticas, para se concluir a jornada com a Fafe Street Stage (1,2 km) noturna no centro da cidade fafense. No sábado, durante todo o dia, os pilotos têm pela frente uma dupla ronda por quatro classificativas (87,54 km), estando o final agendado para as 17h32.