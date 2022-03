CPR, Ricardo Filipe: “capitalizar os conhecimentos adquiridos nas provas de 2021” | AutoSport

Ricardo Filipe e Fernando Almeida pertencem a um grupo de equipas, que lutam pelas melhores posições do meio do pelotão. Depois de se terem estreado no ano passado com o Ford Fiesta R5, voltam este ano para continuar a evoluir no CPR. O ano passado fizeram quatro provas, este ano estreiam-se em Fafe com um R5, naquele que será o arranque oficial da época para a dupla algarvia.

Fazendo um pouco de história sobre a carreira de Ricardo Filipe, é sólido afirmar que a competição sempre esteve no seu ADN. O Algarvio começou a competir nas duas rodas sem motor, participando em eventos de BTT, transitando depois para as motos, escolhendo o Motocross e o Enduro como palcos competitivos.

O salto para os automóveis, levou Ricardo Filipe a escolher “o antigo Campeonato Regional Sul de Ralis como campeonato preferencial, efetuando esporadicamente outras participações a nível nacional, com deslocações a Fafe ou a Mortágua, por exemplo”.

Em 2021, o piloto estreou o seu atual Ford Fiesta R5. Olhando para a época anterior, Ricardo Filipe considera que “acabou por ser positiva, pois fomos capazes de assumir uma aprendizagem constante. Para nós foi tudo novo, o carro, a equipa de assistência, as provas, até as notas de andamento que tivemos de ajustar ao longo do ano.

No cômputo geral, faço um balanço positivo da época de 2021, apesar de termos iniciado com duas desistências por motivos técnicos. Mas a última prova, em Mortágua, já nos deu outros indicadores e isso deixou-nos muito motivados para 2022”.

Para o corrente ano, o calendário do piloto louletano volta a centrar-se “nas provas de terra do CPR, excetuando os Açores, devido aos elevados custos logísticos da prova. Além disso iremos ainda participar em duas ou três provas de asfalto, para ganhar mais experiência neste tipo de pisos e uma ou outra prova extra – a definir ainda com os patrocinadores e dependente dos apoios que ainda conseguirmos obter”.

Como já destacado, o navegador será o Fernando Almeida. É para Ricardo Filipe “a escolha acertada. Já fazemos dupla desde o tempo do Regional Sul e temos trabalhado bem em conjunto”.

Os objetivos são claros: “quero acima de tudo terminar as provas e tirar o máximo partido dos ralis em que participar. Quero igualmente capitalizar os conhecimentos adquiridos nas provas efetuadas no ano passado, daí apostarmos mais ou menos nas mesmas provas em 2022”.

Quanto a resultados, Ricardo Filipe tem “consciência que o CPR está muito competitivo, com muitos carros na categoria máxima – Rally2 – pelo que fazer um Top 10 será um ótimo resultado. Se tivermos em alguma prova a possibilidade de efetuar um Top5 ou até um pódio, isso seria excelente, mas será muito difícil”.

As dúvidas do calendário serão desfeitas quando “conseguirmos reunir o budget completo para 2022. Continuamos ainda à procura de parceiros para o nosso projeto desportivo. Independentemente disso, estamos muito motivados e o calendário já assegurado é ambicioso. Só é possível pelos apoios que já conseguimos.”

Ricardo Filipe destaca ainda “a Racing 4You, por todo o trabalho desenvolvido o ano passado e já este ano na preparação do carro. O seu responsável, Manuel Castro, tem sido importante na minha adaptação ao CPR, a ele o meu muito obrigado pelos conselhos e pela sua ajuda. Todos os elementos da Racing 4You, sem exceção tem sido incansáveis!”.