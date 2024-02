CPR: Ricardo Filipe apresenta novo Skoda Fabia R5 | AutoSport

Ricardo Filipe/Filipe Carvalho trocaram para este ano o Ford Fiesta R5 pela nova ‘montada’, o Skoda Fabia R5, novamente preparado pela Racing4You.

A equipa que defende as cores da Olha o Cogumelo vai enfrentar a edição 2024 do Campeonato de Portugal de Ralis com um novo carro, e tem como objetivo terminar o próximo Campeonato de Portugal de Ralis bem dentro do Top 10 absoluto.

Após três anos com o Ford, com alguns resultados no top 10 a ideia é agora fazê-lo com maior consistência.