CPR, Rallye Vidreiro: Poker de favoritos, quem faz a Sequência Real? | AutoSport

O primeiro sinal está dado por Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 Rally 2) com os melhores tempos quer nas duas passagem de treinos livres, quer na qualificação, mas a primeira importante ‘sondagem’ face ao que pode ser o rali só será dada esta tarde nos 14.59 km de São Pedro de Moel 1. É aí que se vai perceber qual a tendência do rali, ainda que o resultado dessa especial esteja longe de ser decisivo. Mas que irá apontar tendências, disso ninguém duvide.

No ano passado, Ricardo Teodósio, ganhou à frente de Armindo Araújo e José Pedro Fontes, no final da 1ª Secção estavam Ricardo Teodósio, Armindo Araújo e Bruno Magalhães.

Em 2020, Pedro Meireles, Ricardo Teodósio, José Pedro Fontes era a ordem no fim da 1ª secção, no fim do rali, Pedro Meireles, Ricardo Teodósio e Zé Pedro Fontes, em 2019, Fontes, Teodósio, Magalhães, no final da 1ª secção, Teodósio, Fontes, Magalhães no fim do rali, em 2018, Armindo Araújo venceu o rali na frente de Ricardo Teodósio e Pedro Meireles, no final da 1ª secção a ordem era Armindo Araújo, Miguel Barbosa e Pedro Meireles.

Ou seja, dá sempre fortes pistas, para além de que costuma ser um rali muito equilibrado, em 2019 ficou resolvido por 0.6s, em 2020, 2.6s, só o ano passado a diferença foi maior, 11.1s.

Apesar de haver ainda luta pelo segundo lugar do campeonato o foco está muito mais em vencer o rali, pelo que esta pode ser uma prova muito aberta, ainda que quem ceder algum tempo logo de início fica sempre muito mais longe de vencer, pois sendo um rali muito curto, não é fácil recuperar algum atraso, embora os troços de Maçãs de D. Maria e Alvaiázere sejam seletivos.

Se todos acertarem nas afinações e nos pneus, o rali vai ser muito equilibrado.

Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally 2 Evo) já não têm que controlar, podem simplesmente andar o máximo, José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2) quer manter a bitola de exibições no asfalto, Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai I20 N Rally2) já se sabe que é muito forte no asfalto, e Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 Rally 2) não só venceram aqui o ano passado como já hoje ficaram sempre na frente dos curtos troços realizados, treinos livres e qualificação.

Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo) via ter dificuldade de se juntar aos quatro da frente, mas este é também um bom teste para perceber, sem pressões, onde está a esse nível.

Paulo Meireles/Marcos Gonçalves (Hyundai I20 N Rally2) e Pedro Meireles/Pedro Alves (Hyundai I20 N Rally2) têm vindo a andar cada vez melhor este ano e o Campeão de 2014, e vencer deste rali em 2020, pode estar mais perto do top 4 do que habitualmente.

Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia Evo Rally2) também tem aqui uma boa prova para perceber como termina o ano, com tudo o que isso significa em termos motivacionais. Tem tido alguns azares, é importante que faça uma boa prova.

Paulo Neto/Nuno Mota Ribeiro (Skoda Fabia Rally2 evo) está lá para andar o mais rápido que puder, sem obrigação de resultado enquanto nos 2WD, depois do título resolvido, Ernesto Cunha/Rui Raimundo (Peugeot 208 Rally 4) quer vencer em casa e Ricardo Sousa/Luís Marques (Peugeot 208 Rally4) pretende impedir que isso suceda com Luís Morais/Paulo Silva (Peugeot 208 Rally4) à espreita.

Para lá do CPR e Portugal 2RM, há ainda os Clássicos, FPAK Júnior Team e TGR Iberian Cup.

Quanto ao Júnior e Portugal GT, a ‘conversa’ é outra.

Horários de hoje

PEC1 São Pedro de Moel 1 14.59 km 16:30

Service A – Marinha Grande – 30 Min 19:20

PEC2 Super Especial 1.58 km 20:00

Service B – Marinha Grande – 45 Min

A prova terá como centro nevrálgico a zona desportiva da cidade ‘Capital do Vidro’. Desportivamente, mantém o seu figurino original, com as míticas estradas da mata a serem o ponto alto do rali que, este ano, se deslocará também a Alvaiázere para usufruir dos troços que aquela região proporciona.

No dia 7 de Outubro, depois dos treinos livres, qualificação e shakedown, a prova tem início nas estrada da Mata com a realização da primeira passagem pelo troço de São Pedro de Moel, ao qual se segue o regresso da Super-Especial, este ano com um novo figurino e disputada bem junto ao Parque de Assistência, localizado, como habitualmente, no Estádio Municipal da Marinha Grande.

Já no sábado, o dia arranca bem cedo, com os pilotos a viajarem até ao norte do distrito de Leiria para disputar uma dupla passagem pelos troços de Maças D. Maria, e Alvaiázere, local onde o Clube Automóvel da Marinha Grande realizou este ano uma prova do Campeonato Start de Ralis e que deu garantias de qualidade para esta última ronda do CPR. De tarde, o rali regressa ao seu ‘habitat’ natural, São Pedro de Moel, para a primeira de duas passagens pelo troço da Mata, à qual se segue uma visita ao concelho de Leiria, para a disputa do troço de Amor.

O rali termina com a realização da Power Stage, no mítico troço de São Pedro de Moel, local onde será conhecido o vencedor da edição 2022 do Rallye Vidreiro Centro de Portugal – Marinha Grande.

Lista de Inscritos – CLIQUE AQUI

FOTOS ZOOM MotorSport/AIFA/Go Agency