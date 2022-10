CPR, Rallye Vidreiro/Marinha Grande: Ricardo Teodósio dominou ‘treinos’ e qualificação | AutoSport

Depois da dupla do Team Hyundai Portugal, Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 Rally 2) ter sido a mais rápida em ambos os treinos livres fez o mesmo na qualificação e por isso pode escolher em primeiro lugar a sua ordem de partida, o que em provas de asfalto é algo evidente: à frente.

Os homens da The Racing Factory, Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally 2 Evo) foram segundos a 0.459s, com a dupla da Citroën Vodafone Team, José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2) em terceiro a 1,699s. Quarto posto para a outra dupla do Team Hyundai Portugal, Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai I20 N Rally2) a 1.790s.

Seguiram-se Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo), Paulo Meireles/Marcos Gonçalves (Hyundai I20 N Rally2), Pedro Meireles/Pedro Alves (Hyundai I20 N Rally2), Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia Evo Rally2), Paulo Neto/Nuno Mota Ribeiro (Skoda Fabia Rally2 evo), Ernesto Cunha/Rui Raimundo (Peugeot 208 Rally 4), Ricardo Sousa/Luís Marques (Peugeot 208 Rally4), e Luís Morais/Paulo Silva (Peugeot 208 Rally4).

Tempos Online – CLIQUE AQUI