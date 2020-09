CPR: Rallye Vidreiro Centro de Portugal – Marinha Grande na estrada…mas não só…

A quinta ronda do Campeonato Portugal de Ralis, o Rallye Vidreiro Centro de Portugal – Marinha Grande, vai para estrada nos próximos dias 9 e 10 de outubro. Contudo, este ano, numa ação a pensar nos adeptos, a prova organizada pelo Clube Automóvel da Marinha Grande contará com uma transmissão online que permitirá aos amantes dos ralis, estar mais perto da ação, à distância de um click

A prova, que conta para o Campeonato de Portugal de Ralis, para o Campeonato Portugal GT, Campeonato Portugal de Clássicos, Campeonato Portugal Junior, Campeonato Centro de Ralis, Peugeot Rally Cup Ibérica, Desafio Kumho, Challenge R2 & YOU e para a Kia Picanto Rally Cup, tem uma extensão total de 280 quilómetros, dos quais 100 quilómetros são cronometrados.

São nove especiais, com a primeira a ir para a estrada às 9h do dia 10 de outubro, mas a ação está na estrada logo no dia 9 de outubro, com o Shakedown e a Qualifying Stage a decorrer na Mata Nacional entre a ‘Capital do Vidro’ e São Pedro de Moel, a partir das 13h.

O Parque de Assistência do evento ficará localizado junto ao Estádio Municipal da Marinha Grande, onde são esperados cerca de 100 pilotos e respetivos carros de rali, a quem se junta toda a caravana do Campeonato Nacional.

Para além da parte competitiva, a organização investiu fortemente num ‘Live Stream’, da responsabilidade da Movielight, empresa detentora dos direitos de imagem do Campeonato de Portugal de Ralis. A emissão estará em direto durante 12 horas, a partir da Marinha Grande, com ligações aos troços e entrevistas a partir do estúdio e Parque de Assistência, com apresentação a cargo de Diana Pereira e Gonçalo Gomes.

“Montámos um rali que vai de encontro às discussões mantidas durante a pandemia com pilotos, equipas e federação. Não temos dúvidas que este é um rali do agrado dos pilotos, realizado num só dia, o que reduz significativamente os custos para quem não participa no Shakedown e Qualifying Stage”, começou por dizer o presidente do Clube Automóvel da Marinha Grande, Nuno Jorge.

“Montar um rali em tempo de pandemia criou-nos naturais dificuldades, mas nem por isso nos tirou a vontade de sermos diferentes. Em parceria com a Movielight, vamos partir para uma verdadeira aventura online, ao qual se juntam duas personalidades carismáticas do desporto automóvel nacional, como é o caso da Diana e do Gonçalo. Esta será a edição mais desafiante de sempre, e tudo faremos para que corra bem esta transmissão, de forma a aproximar, ainda mais, os ralis do público”, explicou o dirigente marinhense.