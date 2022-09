CPR, Rallye Vidreiro Centro de Portugal/Marinha Grande: luta pelo pódio e festa dos campeões | AutoSport

Numa temporada marcada pelo domínio de Armindo Araújo, já consagrado Campeão Nacional na última ronda do Campeonato de Portugal de Ralis, o Rallye Vidreiro Centro de Portugal Marinha Grande pode, ainda assim, vir a ser decisivo nas contas da competição. Organizado, como sempre, pelo Clube Automóvel da Marinha Grande, a prova vai para a estrada nos dias 7 e 8 de Outubro e conta com um novo figurino e com o regresso da Super Especial à cidade da Marinha Grande.

José Pedro Fontes, Miguel Correia e Bruno Magalhães prometem agitar as águas para garantir um lugar no pódio final do Campeonato de Portugal de Ralis, Rafael Cardeira, a correr em casa, terá de se desembaraçar de uma lista de 7 adversários para atingir o objetivo de terminar no pódio do Campeonato de Portugal de Ralis 2 RM. Estas e muitas outras lutas são esperadas nos troços, numa prova que foi hoje apresentada e que contou com a presença de Armindo Araújo (Campeão Nacional Absoluto 2022) e Ernesto Cunha (Campeão Nacional 2RM 2022).

Este ano, no dia 6 de Outubro, depois dos treinos livres, qualificação e shakedown, a prova tem início nas estrada da Mata com a realização da primeira passagem pelo troço de São Pedro de Moel, ao qual se segue o regresso da Super-Especial, este ano com um novo figurino e disputada bem junto ao Parque de Assistência, localizado, como habitualmente, no Estádio Municipal da Marinha Grande.

Já no sábado, o dia arranca bem cedo, com os pilotos a viajarem até ao norte do distrito de Leiria para disputar uma dupla passagem pelos troços de Maças D. Maria e Alvaiázere, local onde o Clube Automóvel da Marinha Grande realizou este ano uma prova do Campeonato Start de Ralis e que deu garantias de qualidade para esta última ronda do CPR. De tarde, o rali regressa ao seu ‘habitat’ natural, São Pedro de Moel, para a primeira de duas passagens pelo troço da Mata, à qual se segue uma visita ao concelho de Leiria, para a disputa do troço de Amor.

O rali termina com a realização da Power Stage, no mítico troço de São Pedro de Moel, local onde será conhecido o grande vencedor da edição 2022 do Rallye Vidreiro Centro de Portugal – Marinha Grande 2022.