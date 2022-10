CPR, Rallye Vidreiro Centro de Portugal/Marinha Grande: Guia da prova | AutoSport

CLIQUE AQUI PARA MAPAS E ZONAS ESPETÁCULO

A prova terá como centro nevrálgico a zona desportiva da cidade ‘Capital do Vidro’. Desportivamente, mantém o seu figurino original, com as míticas estradas da mata a serem o ponto alto do rali que, este ano, se deslocará também a Alvaiázere para usufruir dos troços que aquela região proporciona.

No dia 7 de Outubro, depois dos treinos livres, qualificação e shakedown, a prova tem início nas estrada da Mata com a realização da primeira passagem pelo troço de São Pedro de Moel, ao qual se segue o regresso da Super-Especial, este ano com um novo figurino e disputada bem junto ao Parque de Assistência, localizado, como habitualmente, no Estádio Municipal da Marinha Grande.

Já no sábado, o dia arranca bem cedo, com os pilotos a viajarem até ao norte do distrito de Leiria para disputar uma dupla passagem pelos troços de Maças D. Maria, e Alvaiázere, local onde o Clube Automóvel da Marinha Grande realizou este ano uma prova do Campeonato Start de Ralis e que deu garantias de qualidade para esta última ronda do CPR. De tarde, o rali regressa ao seu ‘habitat’ natural, São Pedro de Moel, para a primeira de duas passagens pelo troço da Mata, à qual se segue uma visita ao concelho de Leiria, para a disputa do troço de Amor.

O rali termina com a realização da Power Stage, no mítico troço de São Pedro de Moel, local onde será conhecido o vencedor da edição 2022 do Rallye Vidreiro Centro de Portugal – Marinha Grande.

FOTOS ZOOM MotorSport/AIFA/Go Agency