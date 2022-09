CPR, Rallye Vidreiro Centro de Portugal/Marinha Grande: aposta reforçada no streaming | AutoSport

Equipa que ganha, não se mexe. Diana Pereira e José António Marques voltam a levar o rali à casa dos portugueses, numa transmissão mais alargada que a de 2021 e para a qual ainda serão reveladas, atempadamente, algumas surpresas. A transmissão pode ser acompanhada através do Facebook da prova em www.facebook.com/ralividreiro e a organização promete estar em todos os locais, falar com os intervenientes e mostrar a ação em troço. Para além da cobertura televisiva o rali contará com uma cobertura através da Rádio Rali com o apoio da Rádio Clube Marinhense onde será possível ouvir os intervenientes e alguns convidados ao longo do dia (www.rcm.com.pt e 96.0FM).