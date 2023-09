CPR: Rallye Vidreiro Centro de Portugal com novo figurino | AutoSport

A última ronda do Campeonato de Portugal de Ralis, o Rallye Vidreiro Centro de Portugal, vai para a estrada nos dias 13 e 14 de Outubro. Como habitualmente organizado pelo Clube Automóvel da Marinha Grande a prova muda de figurino, acolhe novas autarquias e, ao que tudo indica, vai decidir o novo Campeão Nacional de Ralis.

Os Municípios de Alcobaça e Pombal juntam-se à Autarquia da Marinha Grande na viabilização do evento que percorrerá as estradas da região centro, em troços desafiantes e rápidos que vão fazer as delícias dos espectadores. Para Ferdinando Barros, Presidente do Clube Automóvel da Marinha Grande, este é um “rali novo, com alguns regressos ao passado que permitem assegurar a qualidade a que temos habituados os pilotos, equipas e adeptos da modalidade”, começou por explicar, antes de parabenizar todos os membros do clube envolvidos na organização da edição de 2023. “Todos os meus colegas envolvidos na edição deste ano estão de parabéns pelo que, juntos, conseguimos concretizar. Vamos continuar a trabalhar para fazer desta uma grande festa.”

O Rallye Vidreiro Centro de Portugal terá em 2023 uma versão muito compacta e ‘amiga do espectador’ que poderá, sem qualquer dificuldade, assistir in loco a todas as especiais do rali. Em breve serão anunciadas mais informações relativas à prova que encerrará a temporada 2023 no Campeonato de Portugal de Ralis.