CPR: Rallye Vidreiro Centro de Portugal apresentou novidades | AutoSport

Foi apresentado em Alcobaça o Rallye Vidreiro Centro de Portugal, última prova do Campeonato de Portugal de Ralis que irá decidir o Campeão Nacional Absoluto e das duas rodas motrizes entre os dias 13 e 14 de outubro.

No Salão Nobre da Câmara Municipal de Alcobaça, contando com a organização do Clube Automóvel da Marinha Grande, foi apresentado a próxima edição do Rallye Vidreiro Centro de Portugal, que terá como ponto de partida as estradas do Município de Alcobaça e apresenta algumas novidades.

Com lutas a quatro pelos títulos de Campeão Nacional Absoluto e 2RM ainda por atribuir, a última ronda do Campeonato de Portugal de Ralis une três municípios vizinhos. O Rallye Vidreiro Centro de Portugal vai para a estrada nos dias 13 e 14 de outubro, com Miguel Correia, José Pedro Fontes, Ricardo Teodósio e Armindo Araújo na luta pelo título de Campeão Nacional Absoluto de Ralis, enquanto Hugo Lopes, Gonçalo Henriques, Ernesto Cunha e Ricardo Sousa vão travar a luta pelo triunfo no CPR 2RM.

No primeiro dia da prova – 13 de outubro – depois dos treinos livres, qualificação e shakedown, a prova tem início nas estradas do município de Alcobaça com a realização da especial ‘Alcobaça’, ao qual se segue o regresso da Super-Especial no centro da cidade da Marinha Grande, este ano com o figurino ‘tradicional’ e disputada bem no coração da cidade vidreira.

Já no sábado, o dia arranca bem cedo, com os pilotos a viajarem para norte, para disputar uma dupla passagem pelos troços de Mata Mourisca e Pombal. De tarde, o rali regressa a São Pedro de Moel, para a realização de uma dupla passagem pelo troço da Mata, local mítico e onde será encontrado o novo Campeão Nacional.Diana Pereira e José António Marques voltam a ser as caras da transmissão em direto da prova, desta vez mais alargada do que em anos anteriores e que volta a contar com Bruna Gomes e Pedro Batalha, ao qual se juntam Joaquim Amândio Santos e Iva Soares. A transmissão pode ser acompanhada através do Facebook da prova, estando a organização a finalizar um acordo com a SportTV para a transmissão de cinco especiais em direto e exclusivo, no canal dedicado ao desporto motorizado. Para além da cobertura televisiva o rali contará com uma atenção mediática especial, através da Rádio Rali, desta feita numa união a três entre a Rádio Clube Marinhense (96FM), Cister FM (95,5FM) e Rádio Clube Pombal (97FM), numa emissão única e a uma só voz que promete levar a todos os que vivem entre Lisboa e a Mealhada os detalhes sobre o evento.