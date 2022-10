CPR, Rallye Vidreiro: Armindo Araújo e Bruno Magalhães empatados na frente | AutoSport

Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally 2 Evo) e Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai I20 N Rally2) lideram ex-aequo o Rali Vidreiro, depois do campeão ter ganho 0.2s ao seu adversários, empatando a contenda. José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2) não arriscou nada, queixando-se dos pneus muito frios e cedeu 1.1s, pelo que caiu para terceiro, ams somente a 1.1s da frente, sendo este o trio que já se está a posicionar para lutar pelo triunfo no rali.

Azar para Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 Rally 2) que viram soltar-se uma roda do seu i20 pouco depois do arranque da PE1, ficando desde logo pelo caminho e sem hipóteses de lutar pelo triunfo, o que é uma pena para este rali.

Quarto posto para Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo), que já cederam 8.6s para a frente, são seguidos por Pedro Meireles/Pedro Alves (Hyundai I20 N Rally2) que já estão a 9.6s. Bernardo Sousa/Vitor Calado (Citroen C3 Rally2) são sextos a 9.7s, com Paulo Meireles/Marcos Gonçalves (Hyundai I20 N Rally2) logo a seguir a 18.2, ele que esta tarde apanhou um susto, já que bateu no carro de Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia Evo Rally2) numa ligação, com a Sports&You a reparar o carro antes da super especial. Pedro Almeida é sétimo a 19.1s.

Paulo Neto/Nuno Mota Ribeiro (Skoda Fabia Rally2 evo) e Ricardo Sousa/Luís Marques (Peugeot 208 Rally4), que lideram as duas rodas motrizes, fecham o top 10.

Ernesto Cunha/Rui Raimundo (Peugeot 208 Rally 4) é segundo do 2RM, a 5.8s de Ricardo Sousa.

Tempos Online – CLIQUE AQUI