CPR, Rallye Vidreiro, altos e baixos no Team Hyundai: Bruno lidera, Teodósio arrancou uma roda… | AutoSport

Tal como se esperava, muito equilíbrio no primeiro troço do Rali Vidreiro, o que não estava no programa é um dos favoritos ter já hipotecado as esperanças de vencer. Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 Rally 2) perderam uma roda, mesmo que regressem estão fora das lutas na frente.

Sentimento agridoce para o Team Hyundai Portugal, já que os mais rápidos Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai I20 N Rally2), que bateram Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally 2 Evo) e José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2) por 0.2s, com Pedro Meireles/Pedro Alves (Hyundai I20 N Rally2) em quarto a 6.5s.

Seguiram-se Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo) foram quintos a 8.0s, com Bernardo Sousa/Victor Calado (Citroën C3 Rally2), em sexto a 9.7s. Se ganharem ritmo depressa ainda vão a tempo de lutar na frente. Para já ficaram a 9.7s, o que é muito numa especial de 14.59 Km, mas a verdade é que o madeirense já não disputa estes troços desde 2011 quando ali correu com o Ford Fiesta S2000.

Seguiram-se Paulo Meireles/Marcos Gonçalves (Hyundai I20 N Rally2) a 13.3s, Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia Evo Rally2) a 16.7s e Paulo Neto/Nuno Mota Ribeiro (Skoda Fabia Rally2 evo) a 21.4s com Ricardo Sousa/Luís Marques (Peugeot 208 Rally4) a 30.9s, na frente de Ernesto Cunha/Rui Raimundo (Peugeot 208 Rally 4) que ficou a 37.7s

Mais info quando possível. A Super Especial é às 20:00, junto ao parque de assistência.

