CPR, Rallye Serras de Fafe e Felgueiras: Porsche 911 GT3 regressa amanhã

O Porsche 911 GT3 da equipa “Live The Moment” regressa, amanhã, às classificativas que compõem a segunda etapa do “Rallye Serras de Fafe e Felgueiras”. Hoje, a dupla “Mex” Machado e Luís Sá foi obrigada a abandonar prematuramente, na sequência de um problema de transmissão. Um infortúnio compensado pela verdadeira festa de ralis em que se transformou a participação da equipa, mobilizando milhares de aficionados. Amanhã, o incontornável Porsche 911 GT3 promete dar muito espetáculo nos pisos de terra da prova de abertura do Campeonato Portugal de Ralis.

“foi pena apenas termos realizado o ‘shakedown’ neste primeiro dia, devido a uma contrariedade mecânica no Porsche. Contudo, compensamos esse contratempo com a muita animação que proporcionámos no Parque de Assistência, ganhando, com certeza, muitos adeptos novos para os ralis, que perceberam que nem todas as emoções da modalidade se vivem na estrada. Amanhã regressaremos com ainda maior motivação, para dar espetáculo no Porsche que não deixa ninguém indiferente.”