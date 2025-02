CPR, Rallye Serras de Fafe com poucas alterações

O arranque do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR)’2025 voltará a conceder honras de abertura ao Rallye Serras de Fafe, Felgueiras, Boticas e Cabeceiras de Basto (7/8 março), organizado pela Demoporto – Clube de Desportos Motorizados do Porto, numa edição muito semelhante à anterior.

Perante uma estrutura já do agrado de pilotos e equipas, foram efetuados apenas ajustes de circunstância, de modo a evitar aumento de custos em época de previsível contenção. “No primeiro dia, que ficava um pouco curto em termos do número de classificativas, acrescentámos uma ‘nova’, Montim, e a super-especial noturna passa a ser city stage, permitindo que os pilotos possam dar mais espetáculo sem correr riscos.

Em relação a sábado, há apenas uma alteração no troço de Luílhas, sendo-lhe retirado um setor antigo, cujo piso se degradava com facilidade, que é substituído por outro que já não era utilizado há alguns anos”, revelou, em síntese, Carlos Cruz, presidente do Demoporto e responsável pela escolha do traçado do rali, a propósito das novidades da prova.

Para além de abrir o calendário do CPR, o Rallye Serras de Fafe, Felgueiras, Boticas e Cabeceiras de Basto, também pontuável no Campeonato de Portugal de Ralis 2RM (duas rodas motrizes), Campeonato de Portugal Júnior de Ralis, Campeonato de Portugal Masters de Ralis, Campeonato Promo de Ralis e Challenge R5/S2000, mantém o seu epicentro na cidade de Fafe, a catedral portuguesa dos ralis por excelência.

Parcídio Summavielle, vereador da autarquia de Fafe, não esconde: “Tem sido um enorme desafio estar com o Demoporto no rali de abertura do Campeonato de Portugal de Ralis e isso é algo que nos satisfaz bastante.

Oxalá, este ano, tenhamos mais sorte com o fator climatérico, porque, quanto ao resto, Fafe dispõe de condições excecionais para acolher um evento desta dimensão, como são exemplos o espaço do parque de assistência ou ainda a capacidade logística proporcionada pelo pavilhão multiusos. Ademais, as forças de segurança, como a GNR, têm feito um trabalho fantástico e o ano passado não me apercebi que tivesse havido um único espetador mal posicionado.

Acima de tudo, o que pretendemos, para além de salvaguardar a segurança tanto do público como dos pilotos, é que quem nos vem visitar se sintam confortável com a condições que lhe são proporcionadas. Mais uma vez, mantemos as parcerias, o que me apraz agradecer, com as câmaras de Felgueiras, Boticas e Cabeceiras de Basto, possibilitando, com a inclusão de classificativas fora das fronteiras do concelho de Fafe, um rali mais interessante do ponto de vista desportivo.

Por fim, uma palavra aos funcionários da Câmara de Fafe, que têm sido inexcedíveis, desde os operários aos de cargos com maior responsabilidade, como os engenheiros Jorge Oliveira e Paulo Salgado. Como disse, os espetadores têm sabido respeitar a necessidade de o rali decorrer em segurança. Faço votos e estimo que venham em grande número e, mais uma vez, nos ajudem a garantir a segurança, porque disso depende o maior sucesso do rali”.

Por último, de recordar que o prazo de inscrições para o Rallye Serras de Fafe, Felgueiras, Boticas e Cabeceiras de Basto encerra às 24h00 do próximo dia 26 do mês em curso, no portal da FPAK.

PROGRAMA HORÁRIO

SEXTA-FEIRA(7 março)

Partida (Boticas/Largo da Igreja) 15h15

PEC 1 – Boticas/Vale de Tâmega (9,64 km) 15h43

PEC 2 – Boticas/Senhora do Monte (11,53 km) 16h21

PEC 3 – Montim (8,74 km) 17h49

Reagrupamento (Rua Ângelo Mendonça) 18h15/20h55

City Stage (1,23 km) 21h00

Parque de Assistência (Praça das Comunidades) 21h15/22h00

Parque Fechado (Frente ao Pavilhão Multiusos) 22h15

SÁBADO(8 março)

Partida (Parque Fechado frente ao Pavilhão Multiusos) 07h00

Parque de Assistência (Praça das Comunidades) 07h05/07h20

PEC 4 – Luílhas 1 (9,78 km) 08h00

PEC 5 – Cabeceiras de Basto 1 (10,68 km) 09h03

PEC 6 – Luílhas 2 10h30

PEC 7 – Cabeceiras de Basto 2 11h33

Reagrupamento (Feira Velha) 12h08/12h18

Parque de Assistência (Praça das Comunidades) 12H53/13h23

PEC 8 – Seixoso 1 (9,97 km) 14h06

PEC 9 – Lameirinha 1 (11,18 km) 15h04

Reagrupamento (Feira Velha) 15h38/16h04

PEC 10 – Seixoso 2 16h34

PEC 11 – Lameirinha POWER STAGE 17h32

Parque Fechado final (Feira Velha) 18h06