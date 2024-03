CPR, Rallye Casinos do Algarve: Zonas de Público, Onde Ver… | AutoSport

É já na próxima sexta-feira e sábado, 145 e 16 de março que se realiza o Rallye Casinos do Algarve, segunda prova do Campeonato de Portugal de Ralis 2024. A prova começa na Sexta-feira, com as PEC Lagos (6.81 km) e Barão de São João (8.09 km) perto de Lagos, e à noite a Super Especial de Lagos. No sábado, duplas passagens por Silves (10.20 km), São Marcos (10.71 km) e Messines (24.10 km) com a prova a terminar com a City Stage Portimão. O rali é pontuável também para os campeonatos de 2 Rodas Motrizes, Masters, Júnior, de Clássicos, Promo, Start Sul e ainda o Rally & You.

ZONAS DE PÚBLICO – CLIQUE AQUI

MAPA DA PROVA – CLIQUE AQUI

Sexta-feira 15 de março, 1ª etapa

Shakedown (Fatacil) 2.65 km 08:00

Início – Lagoa 14:30

PEC1 Lagos 6.81 km 15:33

PEC2 Barão de São João 8.09 km 15:56

Reagrupamento – Vila do Bispo – 201 mins 16:41

Assistência remota – Vila do Bispo – 10 mins 20:02

PEC3 Super Especial de Lagos 1.38 km 21:00

Serviço – Fatacil – 45 mins 21:40

Sábado 16 de março, 2ª etapa

Serviço – Fatacil – 15 mins 08:50

PEC4 Silves 1 10.20 km 09:45

PEC5 São Marcos 1 10.71 km 10:09

PEC6 Messines 1 24.10 km 10:38

Serviço – Fatacil – 30 mins 11:53

Reagrupamento – Silves – 50 mins 12:43

PEC7 Silves 2 10.20 km 13:53

PEC8 São Marcos 2 10.71 km 14:17

PEC9 Messines 2[Power Stage] 24.10 km

14:46 City Stage Portimão – 1.9 km 16:30