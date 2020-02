CPR, Rally Serras de Fafe e Felgueiras, PE4: Armindo Araújo estende a liderança

Nikolay Gryazin e Yaroslav Fedorov (Hyundai i20 R5) venceram a quarta especial do Rali Serras de Fafe e Felgueiras. A dupla do Hyundai fez um tempo de 6:06.4s, sendo melhor 4.3s do que Armindo Araújo e Luís Ramalho (Skoda Fabia R5 Evo).

Os terceiros mais rápidos foram os chilenos Alberto Heller e José Luis Díaz (Ford Fiesta R5 MkII), que ficaram a 5.3s de Gryazin e Federov.

Bruno Magalhães e Carlos Magalhães (Hyundai i20 R5) fizeram o quarto tempo mais rápido desta especial, gastando mais 13.2s do que os vencedores, enquanto Ricardo Teodósio e José Teixeira (Skoda Fabia R5 Evo) fecharam os cinco primeiros a 14.3s dos vencedores.

Na geral do CPR, Armindo Araújo e Luís Ramalho (Skoda Fabia R5 Evo) ganham tempo a Ricardo Teodósio e José Teixeira (Skoda Fabia R5 Evo). Depois de ontem a vantagem ter estado em cerca de 12s, Araújo agora segue com 21.8s para Teodósio.

Na terceira posição, Bruno Magalhães e Carlos Magalhães (Hyundai i20 R5) estão a 33.7s de Araújo e Ramalho e a 11.9s do segundo posto de Teodósio e Teixeira. Quarta posição na geral do CPR para José Pedro Fontes e Inês Ponte (Citroen C3 R5), que estão a 57.8s da liderança e a 24.1s da dupla Magalhães.

Troca de posição a fechar os cinco primeiros do CPR. Manuel Castro e Ricardo Cunho (Skoda Fabia R5) ultrapassaram Miguel Correia e Pedro Alves (Skoda Fabia R5) e estão com uma diferença de 20.6s entre si. Já para a liderança, Castro tem cerca de 1min46s de desvantagem.

