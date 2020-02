CPR, Rally Serras de Fafe e Felgueiras: Ricardo Teodósio o mais rápido no Shakedown

Ricardo Teodósio e José Teixeira (Skoda Fabia R5 Evo) foram os mais rápidos no Shakedown do Rali Serras de Fafe e Felgueiras, primeira prova do Campeonato de Portugal de Ralis. A dupla do Skoda Fabia fez um tempo de 2:20.256s.

Na segunda posição ficaram Pedro Meireles e Mário Castro (Volkswagen Polo GTI R5) com um tempo de 2:21.484s. Terceiro melhor tempo para Bruno Magalhães e Carlos Magalhães (Hyundai i20 R5) com 2:21.694s, enquanto Armindo Araújo e Luís Ramalho (Skoda Fabia R5 Evo) ficam com o quarto tempo mais rápido (2:21.990s).

A completar os dez primeiros ficam António Dias e Nuno Carvalhosa (Skoda Fabia R5) com um tempo de 2:37.411s.

No conjunto de todos os participantes, Nikolay Gryazin e Yaroslav Fedorov (Hyundai i20 R5) foram os mais rápidos, com Alberto Heller e José Luis Díaz (Ford Fiesta R5 MkII) a ficarem em segundo. Ricardo Teodósio e José Teixeira (Skoda Fabia R5 Evo) ficam com o terceiro melhor tempo entre todos os participantes.