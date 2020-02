CPR, Rally Serras de Fafe e Felgueiras, PE9: Armindo Araújo lidera com mais de 1 minuto de vantagem

Nikolay Gryazin e Yaroslav Fedorov (Hyundai i20 R5) vencem a última especial da manhã do Rali Serras de Fafe e Felgueiras. Armindo Araújo e Luís Ramalho voltaram a ser os segundos mais rápidos, ficando a 2.6s da dupla russa.

Com o terceiro tempo mais rápido ficaram Bruno Magalhães e Carlos Magalhães (Hyundai i20 R5). Ricardo Teodósio e José Teixeira fizeram a quarta marca mais rápida nesta segunda passagem por Santa Quitéria, ficando a 11.8s dos vencedores.

Quinto tempo mais rápido para José Pedro Fontes e Inês Ponte (Citroen C3 R5), que ficaram a 12.4s da dupla russa da Hyundai.

Na geral do CPR, Armindo Araújo e Luís Ramalho (Skoda Fabia R5 Evo) vão para as especiais da tarde com uma vantagem bastante grande. A dupla segue na frente com 1:06.0s de vantagem.

Na segunda posição, Bruno Magalhães e Carlos Magalhães (Hyundai i20 R5) voltaram a ganhar tempo a Ricardo Teodósio e José Teixeira (Skoda Fabia R5 Evo). A diferença é agora de 6.9s entre as duas duplas.

Quarto e quinto posto do CPR sem mudanças, com José Pedro Fontes e Inês Ponte (Citroen C3 R5) e Manuel Castro e Ricardo Cunha (Skoda Fabia R5) separados por 1:43.2s.

(Em atualização)

Tempos online – CLIQUE AQUI