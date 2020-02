CPR, Rally Serras de Fafe e Felgueiras, PE5: Armindo Araújo vence PEC e lidera com 36s de vantagem

Armindo Araújo e Luís Ramalho (Skoda Fabia R5 Evo) venceram a quinta especial do Rali Serras de Fafe e Felgueiras. A dupla do Skoda fez o troço do Seixoso em 5:33.7s, gastando menos 0.2s que Nikolay Gryazin e Yaroslav Fedorov (Hyundai i20 R5).

Terceiro tempo mais rápido para Alberto Heller e José Luis Díaz (Ford Fiesta R5 MkII) que ficaram a 2.1s de Araújo e Ramalho.

Bruno Magalhães e Carlos Magalhães (Hyundai i20 R5) voltaram a ser os quartos mais rápidos, perdendo 5.7s para os vencedores da especial. A fechar os cinco primeiros, Pedro Heller e Martí Marc (Volkswagen Polo GTI R5) terminaram a 10.2s dos vencedores.

Na geral do CPR, Armindo Araújo e Luís Ramalho (Skoda Fabia R5 Evo) com a vitória na especial aumentam a vantagem na liderança. Ricardo Teodósio e José Teixeira (Skoda Fabia R5 Evo) foram apenas sétimos nesta especial. A duplas encontram-se separadas por 36s.

Bruno Magalhães e Carlos Magalhães (Hyundai i20 R5) perderam tempo para os líderes e agora estão a 39.4s. Mas, aproveitaram o tempo menos bom de Teodósio e Teixeira nesta quinta especial para se aproximarem do segundo lugar no CPR. Estão a 3.4s de Teodósio e Teixeira.

José Pedro Fonte e Inês Ponte (Citroen C3 R5) seguem na quarta posição do CPR a 1:10.5s de Araújo e Ramalho e estão a 31.1s do pódio.

Manuel Castro e Ricardo Cunha (Skoda Fabia R5) são os quintos classificados à geral do CPR, tendo aumentado a sua vantagem perante os seus adversários diretos Miguel Correia e Pedro Alves (Skoda Fabia R5). A diferença entre os dois é de 29.3s

Tempos online – CLIQUE AQUI