CPR, Rally Serras de Fafe e Felgueiras, PE12: Teodósio e Magalhães separados por 2.1s

Armindo Araújo e Luís Ramalho (Skoda Fabia R5 Evo) venceram a penúltima especial do Rali Serras de Fafe e Felgueiras com um tempo de 9:22.3s, ficando na frente de Bruno Magalhães e Carlos Magalhães por 18s.

Terceiro tempo mais rápido para Ricardo Teodósio e José Teixeira (Skoda Fabia R5 Evo) que ficaram a 22.7s de Araújo e Ramalho. Pedro Heller e Martí Marc (Volkswagen Polo GTI R5) completaram a especial com o quarto tempo mais rápido, ficando 31.3s atrás dos vencedores.

José Pedro Fontes e Inês Ponte foram os quintos mais rápidos, perdendo 32.4s para os vencedores da segunda passagem por Lameirinha.

Nesta especial, destaque para o acidente de Nikolay Gryazin e Yaroslav Fedorov (Hyundai i20 R5) que assim perdem a liderança à geral para Armindo Araújo e Luís Ramalho (Skoda Fabia R5 Evo).

Esta especial foi a PowerStage do rali e com a desistência de Gryazin, Armindo Araújo e Luís Ramalho (Skoda Fabia R5 Evo) garantiram os três pontos, com Bruno Magalhães e Carlos Magalhães (Hyundai i20 R5) a ficarem com dois pontos e Ricardo Teodósio e José Teixeira (Skoda Fabia R5 Evo) com um ponto.

Também Ott Tanak e Martin Jarveoja (Hyundai i20 WRC) não acabaram a especial, encostando após um salto com problemas.

Na geral do CPR, Armindo Araújo e Luís Ramalho seguem na frente com 1:33.3s de vantagem.

Mas, o interesse agora está na luta pelo segundo lugar. Ricardo Teodósio e José Teixeira (Skoda Fabia R5 Evo) vão para a última especial do rali separados por apenas 2.1s de Bruno Magalhães e Carlos Magalhães (Hyundai i20 R5).

Quarto lugar da geral do CPR para José Pedro Fontes e Inês Ponte (Citroen C3 R5) e o quinto lugar volta a pertencer a Miguel Correia e Pedro Alves (Skoda Fabia R5) que ultrapassaram Manuel Castro e Ricardo Cunha (Skoda Fabia R5) e estão separados por 14.9s.

Tempos online- CLIQUE AQUI