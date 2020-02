CPR, Rally Serras de Fafe e Felgueiras, PE10: Teodósio volta à segunda posição

Nikolay Gryazin e Yaroslav Fedorov (Hyundai i20 R5) começaram as especiais da tarde da mesma forma que terminaram a manhã, vencendo. A dupla russa ficou na frente de Armindo Araújo e Luís Ramalho (Skoda Fabia R5 Evo) por 4s.

Terceiro tempo mais rápido para Ricardo Teodósio e José Teixeira (Skoda Fabia R5 Evo) que gastaram mais 5.6s que Gryazin e Federov. Bruno Magalhães e Carlos Magalhães (Hyundai i20 R5) foram os quartos mais rápidos, ficando a 13.7s dos vencedores e perdendo a segunda posição na geral do CPR para Teodósio e Teixeira.

Pedro Heller e Martí Marc (Volkswagen Polo GTI R5) foram os quintos mais rápidos, ficando a 13.9s do Hyundai da dupla russa.

Assim, na geral do CPR, Armindo Araújo e Luís Ramalho (Skoda Fabia R5 Evo) seguem com 1:14.5s de avanço para o novo segundo classificado.

Com o terceiro tempo na especial, Ricardo Teodósio e José Teixeira (Skoda Fabia R5 Evo) ultrapassaram Bruno Magalhães e Carlos Magalhães (Hyundai i20 R5) na geral do CPR. A equipa do Team Vito Skoda está com 1.2s de vantagem para a dupla do Team Hyundai Portugal.

José Pedro Fontes e Inês Ponte (Citroen C3 R5) continuam na quarta posição da geral do CPR, enquanto Manuel Castro e Ricardo Cunha (Skoda Fabia R5) seguem no quinto posto da geral do CPR.

Tempos online – CLIQUE AQUI