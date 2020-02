CPR, Rally Serras de Fafe e Felgueiras, PE1: Armindo Araújo é o primeiro líder

Armindo Araújo e Luís Ramalho (Škoda Fabia R5 Evo) são os primeiros líderes do Rali Serras de Fafe e Felgueiras, primeira prova do Campeonato de Portugal de Ralis. A dupla do Škoda terminou a PE1 com um tempo de 11:28.4s, gastando menos 5.4s que Nikolay Gryazin e Yaroslav Fedorov (Hyundai i20 R5).

Terceiro tempo mais rápido para Ricardo Teodósio e José Teixeira (Škoda Fabia R5 Evo), que gastaram mais 7.9s que Armindo Araújo. Bruno Magalhães e Carlos Magalhães (Hyundai i20 R5) conquistaram o quarto tempo mais rápido, gastando mais 14.2s que Araújo. Pedro Meireles e Mário Castro (Volkswagen Polo GTI R5) foram os nonos mais rápidos nesta primeira especial.

Na geral do CPR, Armindo Araújo e Luís Ramalho (Škoda Fabia R5 Evo) têm uma vantagem de 7.9s para Ricardo Teodósio e José Teixeira (Škoda Fabia R5 Evo). Na terceira posição seguem Bruno Magalhães e Carlos Magalhães (Hyundai i20 R5) a 14.2s de Araújo e Ramalho e a 6.3s de Teodósio e Teixeira.

José Pedro Fontes e Inês Ponte (Citroën C3 R5) são os quartos classificados à geral do CPR, com 23.1s de diferença para Araújo e Ramalho, estando a 8.9s de Bruno e Carlos Magalhães. Pedro Meireles e Mário Castro (Volkswagen Polo GTI R5) completam os cinco primeiros, estando a 29.4s da liderança e a 6.3s de Fontes e Ponte.

Nas duas rodas motrizes, Daniel Nunes e Nuno Mota Ribeiro (Peugeot 208 R2) são os líderes, com uma vantagem de 8.5s para Pedro Almeida e Hugo Magalhães (Peugeot 208 R2). Ricardo Costa Jr. e Paulo Marques (Peugeot 208 R2) estão em terceiro a 25.2s de Almeida e Magalhães e a 33.7s dos líderes da classe.

