CPR, Rally Serras de Fafe e Felgueiras: Expetativas dos pilotos antes da partida (Vídeo)

Os pilotos do Campeonato de Portugal de Ralis estiveram ao microfone do AutoSport para falarem das suas expetativas para o arranque da primeira prova do campeonato, o Rali Serras de Fafe e Felgueiras.

No primeiro vídeo temos José Pedro Fontes, Bruno Magalhães, Armindo Araújo e Pedro Meireles. No segundo ouvimos o campeão de Portugal de ralis, Ricardo Teodósio. Veja aqui.