CPR, Rally Serras de Fafe e Felgueiras: Declarações da manhã do 2º Dia (Vídeo)

Armindo Araújo, Bruno Magalhães e Miguel Correira falaram ao AutoSport. O líder do CPR, Armindo Araújo, disse que o seu foco está no campeonato português e não está na disputa com Nikolay Gryazin pela liderança à geral.

Bruno Magalhães afirmou que o rali tem sido “um rali de descoberta” devido às evoluções no Hyundai i20 R5. Magalhães também voltou a falar da pouca tração quando encontra troços com muita gravilha.

Já Miguel Correia salientou o pequeno toque que deu dando à origem de problemas num pneu, retirando confiança ao piloto.

Veja aqui.

RALLY SERRAS DE FAFE E FELGUEIRAS, RICARDO TEODÓSIO: “TENHO DE ARRISCAR MAIS” (VÍDEO) – CLIQUE AQUI PARA VER