CPR: Rally Serras de Fafe e Felgueiras arranca hoje

A maior novidade do Rally Serras de Fafe… é Felgueiras! O CPR arranca, como já é tradição, em Fafe, mas este ano Felgueiras recebe também a prova, algo que se irá repetir igualmente no Rali de Portugal, naquele que é o regresso da mítica especial de Santa Qquitéria ao percurso dos dois ralis.

A prova arranca na estrada na sexta-feira às 15h00, disputando-se de seguida duas passagens por Aboim/Monte. À noite, a Fafe Street Stage, prova espectáculo disputada nas ruas do centro de Fafe. No sábado, dia 29 mais dez provas de classificação, com passagens duplas por mais cinco troços, Montim, Seixoso e Santa Quitéria, na parte da manhã, e mais duas passagens pelos troços de Lameirinha e Luilhas/Guilhofrei, da parte da tarde.

HORÁRIO

Sexta-Feira, 28 de Fevereiro

Service A -Praça das Comunidades- 15min 15:09

PE1 Aboim/Monte 1 (16.42 km) 16:02

PE2 Aboim/Monte 2 (16.42 km) 17:40

PE3 Street Stage Fafe 1.67 km 21:00

Service B -Praça das Comunidades- 45min 21:12

Sábado, 29 de Fevereiro

Service C -Praça das Comunidades- 15min 08:20

PE4 Montim 1 (8.83 km) 09:00

PE5 Seixoso 1 (7.98 km) 09:35

PE6 Santa Quitéria 1 (9.26 km) 10:10

PE7 Montim 2 (8.83 km) 11:22

PE8 Seixoso 2 (7.98 km) 11:57

PE9 Santa Quitéria 2 (9.26 km 12:32

Service D -Praça das Comunidades- 30min 14:03

PE10 Lameirinha 1 (11.94 km) 15:00

PE11 Luílhas / Guilhofrei 1 (11.21 km) 15:37

PE12 Lameirinha 2 (11.94 km) 17:07

PE13 Luílhas / Guilhofrei 2 (11.21 km) 17:44

Service E -Praça das Comunidades- 10min 18:37

Listas de Inscritos – CLIQUE AQUI

Acessos aos troços pelo Google Earth – CLIQUE AQUI