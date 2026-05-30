CPR, Rally de Lisboa, Rúben Rodrigues: “Se havia dúvidas, ficaram aqui bem esclarecidas”
Rúben Rodrigues e Rui Raimundo (Toyota GR Yaris Rally2) foram uma das grandes referências do Rali de Lisboa, terminando na segunda posição e deixando uma marca clara na prova com uma exibição de alto nível, especialmente nas especiais finais.
A dupla da Auto Açoreana Racing optou por uma abordagem controlada na fase inicial do rali, gerindo riscos e acumulando confiança ao longo das especiais. Essa cautela calculada deu lugar a uma ofensiva decisiva no segundo dia, onde Rodrigues passou a pressionar de forma crescente o líder Pedro Almeida. O pico da sua prestação chegou na Power Stage — a PEC10, em Sintra | Almargem do Bispo — onde registou o melhor tempo absoluto, coroando um fim de semana em que a equipa nunca deixou de acreditar na vitória.
Apesar de não pontuar nesta prova, Rodrigues reafirmou-se como um dos protagonistas desta temporada, confirmando que o seu ritmo em asfalto é uma realidade incontornável no pelotão do CPR 2026.
“Foi um grande rali para a nossa equipa. Apostamos numa estratégia que resultou na perfeição. Penso que mostrámos aqui a nossa velocidade — se havia dúvidas, ficaram aqui bem esclarecidas. Tivemos um carro impecável sem qualquer tipo de problemas. “
Rodrigues explicou que a opção por não arriscar nas primeiras especiais foi totalmente intencional: “Não corri qualquer tipo de risco no início da prova, porque não valia a pena. Viemos aqui com o intuito de ganhar quilómetros nesta fase de asfalto do campeonato. À tarde percebi que tínhamos aqui uma hipótese e forcei. Quando o fiz as coisas apareceram. Ganhámos as classificativas, mas não foi suficiente. Dou os parabéns ao Pedro e a todos que andaram muito bem.”
Com Castelo Branco no horizonte, o piloto não esconde a ambição: “Nada está decidido, nada está ganho. Temos de continuar focados, perceber o que podemos melhorar — e ainda há muito a melhorar. O caminho é longo, mas estamos no caminho certo.”
Foto: Zoom Motorsport
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