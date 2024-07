CPR, Rali Vinho Madeira: Uma bela colheita à vista

A sexta jornada do Campeonato de Portugal de Ralis está à porta com uma das provas mais aguardadas do ano. O Rali Vinho Madeira reúne alguns dos melhores talentos nacionais e internacionais, pelos desafiantes e belos troços da Madeira.

Kris Meeke, lidera o Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) com 11 pontos de vantagem. Armindo Araújo, seu principal concorrente, buscará diminuir essa diferença após uma vitória em Castelo Branco. O rali, conhecido pela sua extensão e exigência, contará com a estreia do Toyota Yaris GR Rally2 pela Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal.

Meeke, após quatro vitórias consecutivas, teve problemas em Castelo Branco, terminando em sexto, permitindo que Araújo se aproximasse na pontuação. Apesar de Meeke ainda ser o favorito ao título, Araújo está determinado a lutar até o fim nas três provas restantes.

José Pedro Fontes, terceiro no CPR, estreará um novo kit de evolução do Citroen C3 Rally2 e é um forte candidato à vitória. Outros competidores a serem observados incluem Ricardo Teodósio, atual campeão nacional, e estreantes Ernesto Cunha e Ricardo Filipe, ambos com novos carros Skoda.

Pedro Almeida, Paulo Neto e Lucas Simões estão ausentes, enquanto Paulo Meireles (Hyundai i20 N Rally2) e João Barros (VW Polo R5) retornam ao rali. A grande novidade é a estreia do Toyota GR Yaris Rally2, inscrito pela Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal e pilotado por Alexandre Camacho com Carlos Magalhães, antigo navegador de Joaquim Santos, que venceu com um Toyota em 1992. Camacho, depois de ter vencido as últimas três edições do Rali Vinho da Madeira, somando 6 vitórias no total, a primeira delas em 2017, tem pela frente um grande desafio, um carro novo, que vai estrear na ‘sua’ prova e ao qual precisa ainda de se adaptar.

O rali promete ser competitivo, com a presença de pilotos locais e internacionais, incluindo João Silva, Miguel Nunes e Miguel Caires (todos com Skoda Fabia Rally2 evo), além do espanhol Diego Ruiloba (Citroen C3 Rally2) e do italiano Simone Campedelli (Skoda Fabia RS Rally2).

Na sexta prova do Campeonato 2RM, Gonçalo Henriques (Renault Clio Rally4), atual líder e campeão em título, enfrentará Hugo Lopes (Peugeot 208 Rally4), o seu principal rival, separado por 26 pontos. Ricardo Sousa (Peugeot 208 Rally4), João Andrade (Peugeot 208 Rally4), Paulo Roque (Peugeot 208 Rally4) e Rafael Cardeira (Peugeot 208 Rally4), todos no top 10 da classificação, estarão ausentes. Pedro Pereira, Guilherme Meireles, Pedro Silva e Anton Korzun, todos com Peugeot 208 Rally4, são os principais candidatos ao pódio na ausência dos líderes.

CLASSIFICAÇÕES/CPR

Absoluto: 1º, Kris Meeke, 122 pontos; 2º, Armindo Araújo, 111; 3º, José Pedro Fontes, 60; 4º, Pedro Almeida, 44; 5ºs, Ernesto Cunha e Ricardo Teodósio, 43; 7º, Paulo Neto, 38; 8º, Lucas Simões, 32; 9º, Ricardo Filipe, 26; 10º Rúben Rodrigues, 18.

2RM: 1º, Gonçalo Henriques, 81 pontos; 2º, Hugo Lopes, 55; 3º, Ricardo Sousa, 50; 4º, Pedro Pereira, 49; 5º, Pedro Silva, 48; 6º, Guilherme Meireles, 44; 7º, Anton Korzun, 34; 8º, João Andrade, 30; 9º, Paulo Roque, 29; 10º, Rafael Cardeira, 24.

PROGRAMA/HORÁRIO

QUINTA-FEIRA (1 agosto)

Partida (Largo do Município-Funchal) 15h52

Pódio (Avenida do Mar – Praça do Povo) 16h00

Entrada no Reagrupamento (Avenida Dr. Sá Carneiro) 16h16

Saída do Reagrupamento (Avenida Dr. Sá Carneiro) 19h22

PEC 1 – Cidade do Funchal (2,18 km) 19h30

Entrada no Parque Fechado (Largo do Município) 19h40

SEXTA-FEIRA

Partida (Largo do Município) 08h00

Entrada no Parque de Assistência (Avenida Dr. Sá Carneiro) 08h10

Saída do Parque de Assistência (Avenida Dr. Sá Carneiro) 08h25

PEC 2 – Campo de Golfe 1 (10,47 km) 09h23

PEC 3 – Palheiro Ferreiro 1 (22,06 km) 10h09

PEC 4 – Santana 1 (14,14 km) 11h22

Entrada no Parque de Assistência (Avenida Dr. Sá Carneiro) 12h53

Saída do Parque de Assistência (Avenida Dr. Sá Carneiro) 13h23

PEC 5 – Campo de Golfe 2 14h21

PEC 6 – Palheiro Ferreiro 2 15h07

PEC 7 – Santana 2 16h20

Entrada no Parque de Assistência (Avenida Dr. Sá Carneiro) 17h34

Saída do Parque de Assistência (Avenida Dr. Sá Carneiro) 18h19

Parque Fechado (Largo do Município) 18h25

SÁBADO