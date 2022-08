CPR, Rali Vinho Madeira, Ricardo Teodósio: “Não tenho sido feliz, mas sinto que este ano vai ser diferente | AutoSport

A contrário dos seus colegas de equipa no Team Hyundai Portugal, Ricardo Teodósio/José Teixeira não são tão favoritos aos triunfo, mas ainda assim estão com vontade de colocar o Hyundai i20 N Rally2 no lugar mais alto do pódio. Tendo em conta que na prática (não em termos matemáticos) estão afastado da luta pelo título, podem, sem o peso da obrigatoriedade de vencer, fazer uma prova sem pressão e obter um bom resultado e mesmo vencer.

Pelo menos a dupla campeã nacional em título é candidata à discussão da vitória, com o Hyundai i20 N Rally2. O piloto algarvio confia que este ano poderá ser diferente dos anteriores “Não tenho sido muito feliz na Madeira nas últimas edições do rali pois têm aparecido alguns contratempos que dificultam o meu desempenho.

Sinto que este ano vai ser diferente, vou andar rápido na expetativa de conseguir a vitória no CPR, mas conto com um argumento forte que será o Hyundai i20 N Rally2, cujo comportamento nos pisos de asfalto me surpreendeu de forma muito positiva”.