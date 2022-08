CPR, Rali Vinho Madeira, Pedro Almeida: “vamos ter de superar limites para estar à altura do ritmo” | AutoSport

Pedro Almeida e Mário Castro correm este fim de semana no Rali Vinho Madeira, próxima prova do Campeonato de Portugal de Ralis, evento que é das mais entusiasmantes provas do calendário e sempre muito intensa: “O Rali tem caraterísticas muito próprias e o nível de competitividade é muito elevado, com a presença de muitos pilotos regionais e dos estrangeiros que vem à Madeira fazer a prova.

Para nós é muito bom, porque vamos ter de superar limites para estar à altura do ritmo exigente que temos pela frente». A semana de Rali Vinho Madeira é vivida de forma especial na ilha e o ambiente neste começo de semana é já frenético. «Os adeptos são muito entusiastas, há sempre imensa gente na estrada e desde que chegamos que sentimos as pessoas entusiasmadas com a contagem decrescente para o começo do rali.

Vamos fazer reconhecimentos esta terça e quarta-feiras, testar o Skoda Fabia e esperar pelo começo da competição para ver como vamos estar depois da saída de estrada em Castelo Branco» acrescentou o piloto de Famalicão. Pedro Almeida diz há claramente o objetivo de «somar pontos no Campeonato de Portugal de Ralis» depois de ter abandonado na última prova, mas o foco é também o de evoluir: «fazer melhor, andar mais rápido e mais próximo dos nossos adversários.

Nesse aspeto os últimos ralis têm-nos dados bons indicadores e vamos procurar melhorar ainda mais o nosso ritmo na corrida». O Rali Vinho Madeira tem um vasto programa, mas verdadeiramente na estrada a prova decorre entre quinta-feira e sábado. Na manhã de quinta-feira com o shakedown e o Qualifying e à tarde com a Super Especial do Funchal. Na sexta-feira o piloto tem pela frente oito especiais de classificação. No sábado há novamente oito contagens de cronómetro pela frente.