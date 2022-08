CPR, Rali Vinho Madeira: o que dizem os protagonistas | AutoSport

Armindo Araújo: “reforçar a liderança no CPR”

Armindo Araújo parte para a próxima edição do Rali Vinho da Madeira com um Skoda Fabia Rally2 Evo e os seus objetivos são “muito claros. Pretendemos reforçar a liderança no Campeonato de Portugal de Ralis e ficarmos mais próximos do título nacional. A nossa participação será calculista, a pensar no campeonato e esperamos que seja uma boa operação. Este rali tem dificuldades características e é bastante desafiante. Às vezes com zonas húmidas na manhã e a escolha de pneus é preponderante. Vamos dar o nosso melhor e ver como nos posicionamos.”

Araújo tem 44 anos de idade e fez o seu primeiro rali em 2000 com um Renault Clio 16V. Nesse mesmo ano, foi campeão da Promoção com um Citroën Saxo Cup. Com o mesmo modelo, no ano seguinte venceu o Troféu Saxo. Passou depois a representar oficialmente a Citroën e, passados uns anos, a Mitsubishi ou mesmo a Mini no campeonato mundial. Pelo caminho foi seis vezes campeão nacional e campeão mundial de Produção em duas ocasiões. É o líder do campeonato nacional.

Miguel Correia: “obter o melhor resultado possível”

Miguel Correia regressa ao Rali Vinho da Madeira com um Skoda Fabia Rally2 Evo. A sua meta é, “dadas as anteriores participações, em que não consegui boas marcas, tentar o melhor resultado possível. O nosso objetivo principal é pensar no CPR e tentar consolidar a nossa segunda posição no campeonato. A nossa ambição é grande e queremos melhorar. No entanto, este é um rali muito competitivo e que exige um conhecimento perfeito. Estivemos no Faial e trabalhamos numa melhor afinação do carro. Tudo pode acontecer. Vamos gerir da melhor forma a prova”.

Miguel Correia, com 30 anos de idade, começou nos ralis em 2017 com um Renault Clio R3 Maxi. Desde então, já esteve ao volante de um Ford Fiesta R5, Skoda Fabia R5 e, desde 2021, com a viatura atual. Foi campeão do ERT3 do FIA ERT Iberian Rally Trophy de 2018 e obteve a sua primeira vitória no campeonato nacional este ano no Rali Terras d’Abobreira. É segundo no campeonato português da modalidade.

Bruno Magalhães: “Lutar pela vitória”

Bruno Magalhães participa com um Hyundai i20N Rally2 no Rali Vinho da Madeira, uma prova pela qual, “como é sabido, tenho um gosto especial. A viatura de que disponho é rápida e espero estar num nível acima do que mostrei no Faial para poder lutar pela vitória. Esta seria a minha quarta vitória consecutiva na Madeira para o CPR. Realizamos ainda mais um teste e teremos muita informação para utilizar para o acerto do carro. Antevejo um rali muito difícil mas que todos esperamos volte a ser a tradicional festa. Aconselho o público a manter o tradicional bom comportamento de segurança para que a prova possa aspirar a subir de escalão”.

Magalhães tem 42 anos de idade e estreou-se nos ralis em 1999 com um VW Golf GTi 16V. Em 2002 passou a competir com um Peugeot 206 GTi e em 2004 ganhou o troféu monomarca com o modelo em 2004. Entre 2005 e 2011 representou a Peugeot e foi campeão nacional três vezes, entre 2007 e 2009. Entre 2014 e 2018 teve um programa internacional privado e foi vice-campeão europeu em 2017 com um Skoda Fabia R5. Em 2019 regressou ao campeonato nacional com a Hyundai, marca que ainda defende. Atual quarto classificado no CPR, venceu o Rali Vinho da Madeira em quatro ocasiões.

José Pedro Fontes: “Lutar pelo CPR e ganhar”

José Pedro Fontes volta ao Rali Vinho da Madeira com o Citroën C3 Rally2 e pretende “lutar pelo Campeonato de Portugal de Ralis e ganhar a prova. Fui o último não madeirense a vencer esta prova, de que gosto muito e onde já subi muitas vezes ao pódio. Se vencer o rali, também triunfo no CPR… (riso) Realizamos no Faial um bom teste e obtivemos bons indicadores. Ali também provamos que, com conhecimento similar dos troços e bastante passagens com carros de corrida, o nosso desconhecimento fica atenuado. Vamos tentar…”

Fontes, com 46 anos de idade, passou por muitas disciplinas do desporto automóvel, em que conquistou vários títulos, mas estreou-se nos ralis em 1998 com um Seat Ibiza GTi. Representou várias marcas, como a Fiat nos Punto Kit-Car e Punto S2000 ou Renault com Clio S1600. Desde 2016 que está ligado à Citroën e grupo PSA, agora a mais abrangente Stellantis. Venceu o FIA ERT Iberian Rally Trophy em 2016 e foi campeão nacional em 2015 e 2016. É terceiro classificado no CPR 2022.

Ricardo Teodósio: “Sensação de que será um bom ano”

Ricardo Teodósio alinha no Rali Vinho da Madeira com um dos Hyundai i20N rally2 oficiais com que espera, “antes de mais, terminar, o que não tem sido fácil este ano. Até agora só fizemos um rali em condições normais e venci. Na Madeira há sempre também algo que nos corre mal. Quero, como tal, fazer um rali “descansado”. Na ilha tem tido sempre “peripécias”, alguma coisa que corre menos bem. Tenho, no entanto, a sensação de que este será um bom ano. Vou tentar fazer o que gosto e ser o mais rápido possível. O nosso carro é muito bom em asfalto mas, em comparação com os madeirenses, terei sempre menor conhecimento do percurso. Mas vai ser um grande rali!”.

O algarvio Ricardo Teodósio tem 46 anos de idade e fez a sua estreia em ralis em 2001 com um Mitsubishi Lancer Evo III. Conhecido pela sua condução espetacular, já esteve ao volante de muitos modelos mas criou “marca” com carros da marca dos três diamantes e foi campeão regional Sul em 2010 e 2011. Venceu o seu primeiro rali do campeonato nacional em 2018 com um Skoda Fabia R5, viatura com que obteve o seu primeiro cetro português em 2019. É o atual campeão nacional em título

Pedro Almeida: “À procura do melhor resultado possível”

Pedro Almeida participa no próximo Rali Vinho da Madeira com um Skoda Fabia Rally2 Evo. Os objetivos para a prova são “um pouco como nas outras provas do CPR pois este é um ano de adaptação. Claro que a Madeira é sempre especial, pelas suas paisagens e por ter troços cronometrados muito diferentes daqueles que encontramos no continente. Só participei no rali duas vezes e o ano passado estive ausente. Isso são fatores importantes numa prova em que o conhecimento do terreno é determinante. Vou fazer o meu trabalho e ver no que dá, sempre à procura do melhor resultado possível. E aprender para o próximo ano…”

Nascido em 1997, Pedro Almeida tem 24 anos de idade e participou no seu primeiro rali em 2014 com um Renault Twingo RS. Alinha em ralis de forma regular desde 2016 e passou também pelo volante de Renault Clio R3 Maxi, Skoda Fabia S2000, Ford Fiesta R5 e Skoda Fabia R5. Nos dois últimos anos esteve ao volante de um Peugeot 208 Rally4 e participou em inúmeros ralis internacionais. Foi campeão júnior no FIA ERT Iberian Rally Trophy de 2020.

Bernardo Sousa: “Lutar pelo top 5”

Bernardo Sousa volta ao Rali Vinho da Madeira com um Citroën C3 Rally2. O madeirense aponta como objetivo “lutar pelo pódio no CPR. Não estou com o mesmo ritmo dos meus adversários. No Rali do Faial consegui bons indicadores, mas esta prova é muito extensa. Este rali tem os seus segredos e algumas pequenas mudanças que existem este ano reduzem a vantagem do conhecimento. No entanto, os pilotos que correm habitualmente na Madeira têm sempre a vantagem de conhecer o nível de aderência. Queremos lutar pelo top five mesmo que, depois de 2019, só tenhamos feito cerca de 100 quilómetros com este carro…”

Bernardo Sousa tem 35 anos de idade e fez a sua estreia nos ralis em 2005 com um Ford Escort RS 2000. No ano seguinte alternou maioritariamente entre o Peugeot 206 S1600 no campeonato madeirense e um Skoda Fabia TDi na competição nacional. Usou nos dois anos seguintes um Mitsubishi Lancer Evo IX e obteve a sua primeira vitória no Porto Santo em 2007. Esteve depois numa campanha mundial com um Fiat Punto S2000. Regressou ao campeonato nacional, que venceu em 2010 com um Ford Fiesta S2000. Nos últimos anos não tem tido programas completos, mas apresta-se a disputar a restante temporada do CPR.

Paulo Neto: “Rali da Madeira é uma das minhas provas preferidas”

Paulo Neto é outro piloto a festejar uma efeméride no próximo Rali Vinho da Madeira. O piloto do Skoda Fabia Rally2 Evo, em que ouvirá as notas de andamento de António Costa, celebrará no Funchal a sua 100ª participação no Campeonato de Portugal de Ralis. “Olhando para trás, é de facto um marco significativo atingir 100 provas no CPR, pois sempre fomos uma equipa privada, com projetos montados ano após ano com grande esforço pessoal, económico e logístico. Este é um desporto que apaixona muita gente em Portugal, mas sinto que a modalidade está cada vez mais cara e fechada a pilotos privados como eu. Estou orgulhoso pelo que consegui ao longo destes anos, mas talvez não seja sustentável continuar por muito mais tempo. Comecei em 1990 nos Iniciados, com um Opel Kadett, portanto já atravessei diferentes eras dos ralis em Portugal. É também uma feliz coincidência festejar estes 100 ralis no CPR na Madeira, uma das minhas provas preferidas, e onde conquistei o título de campeão nacional RC3 em 2014”.

Paulo Meireles: “Objetivos pouco ambiciosos…”

Paulo Meireles regressa, após longa ausência, ao Rali Vinho da Madeira com um Hyundai i20N Rally2. Os seus objetivos nesta edição são “pouco ambiciosos. Temos que atender às nossas limitações pois estive parado cerca de três anos e em 2022 praticamente só fiz ralis em terra. Este rali é lindíssimo mas é também muito exigente. Julgo que já participei quatro vezes mas a última vez que o fiz foi em 2005. Assim, vou procurar chegar ao final e tentar fazer muitos quilómetros, ir ganhando ritmo. Obviamente que vamos tentar o melhor resultado possível e será normal que, ao longo da prova, consigamos ir melhorando a nossa performance.”

Paulo Meireles tem 50 anos de idade e fez o seu primeiro rali em 1991 com um VW Golf GTi 16V, viatura que utilizou ao longo de toda essa temporada. Entre 1992 e 1995 pilotou um VW Golf G60 Rallye. Depois da primeira pausa na sua carreira, regressou em 2004 e 2005 com um VW Polo S1600. Em 2018 e 2019 voltou mais uma vez, desta feita aos comandos de um Hyundai i20 R5. Este ano tripula um dos i20N Rally2 da equipa Hyundai/M&Costas. Foi campeão de iniciados em 1992.

José Paula: “Rali Vinho Madeira é prova de excelência”

José Paula é um dos pilotos interessados na conquista de um bom resultado no FIA ERT Iberian Rally Trophy, competição que integra o Rali Vinho da Madeira. O piloto do Citroën C3 Rally2 encara esta participação na organização do Club Sports da Madeira “como parte do projeto que delineamos este ano. Se as coisas nos correrem bem, planeamos estar presentes nas restantes provas do troféu. O Rali Vinho da Madeira é uma participação de excelência. Espero reencontrar uma excelente organização e uma moldura humana fantástica, que nos recebe com carinho. Encaro este rali com algumas ambições mas, sobretudo, terminar. Vou tentar entrar com alguma rapidez, ver onde me posiciono e, então, tentar atingir um resultado importante. Motivação e vontade existem…”

Paula, residente na ilha do Pico, estreou-se nos ralis em 2006 com um Peugeot 205 GTi. Passou depois para os comandos de um VW Golf G60 e utilizou entre 2010 e 2016 um Mitsubishi Lancer Evo IX. Em 2018 adquiriu um Peugeot 208 T16 com que chegou ao pódio nalguns eventos. Em 2022 foi 15º no Rali Terras d’Aboboreira e no Rali Vinho da Madeira utilizará a mesma viatura que Bernardo Sousa levou ao triunfo no Rally de Lisboa.