CPR, Rali Vinho Madeira, José Pedro Fontes: Grande resultado e excelente exibição | AutoSport

José Pedro Fontes e Inês Ponte (Citroen C3 Rally2) venceram o Rali da Madeira entre os concorrentes do CPR e terminaram no pódio à geral, naquela que foi a sua melhor exibição em algum tempo. A dupla já não conhecia o sabor do triunfo desde o Rali da Água-CIM Alto Tâmega do ano passado, e depois de um arranque de prova modesto, cerrou os punhos e foi à luta, realizando uma grande prova. Muito combativo, e a espaços, brilhante. E teve o prémio no final, com o azar de Bruno Magalhães, isto depois de ter começado o dia a 24.5s do piloto do Hyundai e recuperado até aos 11.6s antes deste abandonar: “é um dia triste pelo que aconteceu. Vim aqui tentar lutar pela vitória no rali, levo a satisfação da vitória no campeonato nacional, mas queria tentar lutar pela vitória, entrei mal, e esses 20 segundos que perdi em dois troços foram fatais. Parabéns ao Alexandre (Camacho) e para o ano vamos tentar estar cá, mais fortes”, disse Fontes no final.