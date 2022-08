CPR, Rali Vinho Madeira, Bruno Magalhães: “estou confiante de que vou ser bastante competitivo” | AutoSport

Bruno Magalhães/ Carlos Magalhães vão procurar a quinta vitória no emblemático Rali Vinho da Madeira. Somando já no seu palmarés quatro triunfos absolutos no Rali Vinho da Madeira, Bruno Magalhães parte aos comandos do Hyundai i20 N Rally2, com a determinação de quem ambiciona somar mais um triunfo. O piloto do Team Hyundai Portugal preparou com particular cuidado esta sexta ronda do CPR e acredita que pode ter um bom desempenho numa das suas provas favoritas: “Participámos, há duas semanas, no Rali do Faial para recolher informação e com as alterações que vamos introduzir no carro a nível de afinações para este ser adaptado às estradas sinuosas de montanha da ilha, estou confiante de que vou ser bastante competitivo. As sensações ao volante do Hyundai i20 N Rally2 são cada vez melhores e, portanto, espero estar na luta, focando as minhas atenções no CPR.”, declarou Bruno Magalhães.