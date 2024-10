CPR, Rali Vidreiro, Ricardo Teodósio: passar testemunho com vitória

2024 não foi o ano do #24. De tão habituado que Ricardo Teodósio tem estado de vencer campeonato nos anos ímpares, 2019, 2021 e 2023, a sequência mantém-se pelo menos mais um ano, já que esta temporada há muito perdeu as hipóteses de chegar ao título #4 do #24.

Aos #48 anos, claro, #24 mais #24, o algarvio não tem feito uma boa época este ano, e pela primeira vez desde 2020 que não vence pelo menos uma prova do CPR. Talvez seja desta, pelo menos é esse o seu desejo: “Chegamos ao fim de uma época onde fomos crescendo, mas onde nunca conseguimos a afirmação total! Nesta última prova queremos muito ganhar. Ganhar por nós, pelos nossos patrocinadores e por todos os amigos e fãs que nunca deixaram de acreditar em nós. Esperamos ver, já na próxima sexta-feira, a nossa curva, no troço de São Pedro de Moel, bem vestida de amarelo e com todos a torcerem pelo #24! Vamos dar tudo para triunfar e fazer a festa com todos!”, disse Ricardo Teodósio

José Teixeira partilha da opinião do seu piloto, mas revela que podem existir algumas dificuldades.“Este vai ser um rali com algumas novidades e o troço novo promete ser desafiante. A PowerStage vai ser decisiva e queremos chegar lá com condições de lutar pela vitória. Vamos dar o nosso melhor, como sempre” afirmou o navegador Campeão Nacional.