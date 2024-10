CPR, Rali Vidreiro, Ricardo Teodósio: “não estou nada contente com a penalização”

Como seria de esperar, os homens da Hyundai ficaram surpreendidos e não estão nada contentes com a penalização que lhes foi averbada, e se Kris Meeke se limitou a dizer no final da super especial que “temos um longo dia pela frente amanhã…”, já Ricardo Teodósio foi bem mais longe: “recebi a informação agora quando entrei no carro, e não estou nada contente com ela. E não sei se vou continuar a fazer ralis…”, disse. São situações muito desagradáveis, há dois anos nesta mesma prova uma situação semelhante sucedeu com Armindo Araújo, que ficou extremamente zangado com o sucedido, e agora a reação de Teodósio indicia que não ficou convencido com a justeza do sucedido.

A comunicação do CCD refere um Erro de Percurso, um incumprimento do percurso de acordo com o Caderno de Itinerário e Aditamento Nº 3. A Hyundai justificou o erro alegando que na hora em que foi rececionada a notificação eletrónica referente ao Aditamento Nº 3 toda a equipa estava extremamente ocupada com as decisões a tomar, nomeadamente na escolha de pneus a usar em função das condições atmosféricas.

Ao abrir a comunicação,foi lido o primeiro parágrafo tendo deduzido que se tratava apenas de alterações na Super Especial (PEC3), não tendo aberto o documento completo onde figuravam as alterações ao percurso que originaram este erro. Consequentemente, não transmitiu à tripulação o teor das alterações referidas do Aditamento.

Reconheceu o erro, alegou que não foi intencional, apenas tendo dado conta por a zona prevista inicialmente para a marcação de pneus estar vazia e sem qualquer indicação nomeadamente as Placas de Controle. Mais acrescentou que verificando a situação, e tendo a mesma originado a não marcação dos pneus da viatura, logo que lhes foi possível fizeram a entrega do documento aos Comissários Técnicos que se encontravam à entrada do Reagrupamento 1A para regularizar a situação.

Os comissários desportivos referiram que a regulamentação é clara quanto ao facto em causa e que o percurso tem de ser cumprido na íntegra.

Decidiram assim aplicar a penalidade.